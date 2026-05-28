Двое подростков на электросамокате протаранили автомобиль в Тихвине

Двое подростков на электросамокате протаранили автомобиль в Тихвине

В среду, 27 мая, в Тихвине на перекрестке улицы Карла Маркса и проезда Кошевого произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката.

Двое подростков ехали на одном электросамокате и, нарушив правила дорожного движения, столкнулись с автомобилем. Оба юноши были доставлены в больницу - один из подростков отказался от госпитализации, другому потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

«Один необдуманный поступок повлек за собой: угрозу жизни, проблемы со здоровьем, разбор полетов на местах учебы, протокол об административном правонарушении, родителям придется платить штраф и возмещать ущерб, если водитель автомобиля предъявит иск; аккаунт в системе аренды самокатов заблокирован и также возможно возмещение ущерба. Стоила ли поездка этого?», - отметил глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун.

Электросамокат Тихвин пострадали подростки Ленобласть ДТП
Новости Социум

В Ленобласти коллекторов оштрафовали на 750 тысяч рублей

В Ленинградской области судебные приставы провели профилактические мероприятия в отношении юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. По итогам проверок общая сумма уплаченных штрафов составила 750 тысяч рублей.

Было проведено 126 профилактических мероприятий, в результате которых составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечены три микрофинансовые организации, девять банков и три коллекторских агентства.

Пресс-служба УФССП России по ЛО напоминает, что о неправомерных действиях коллекторов можно сообщить судебным приставам. Обращение можно направить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

Ленобласть штраф коллекторы судебные приставы

