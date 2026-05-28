В среду, 27 мая, в Тихвине на перекрестке улицы Карла Маркса и проезда Кошевого произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката.

Видео: vk. com/britsunalexey

Двое подростков ехали на одном электросамокате и, нарушив правила дорожного движения, столкнулись с автомобилем. Оба юноши были доставлены в больницу - один из подростков отказался от госпитализации, другому потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

«Один необдуманный поступок повлек за собой: угрозу жизни, проблемы со здоровьем, разбор полетов на местах учебы, протокол об административном правонарушении, родителям придется платить штраф и возмещать ущерб, если водитель автомобиля предъявит иск; аккаунт в системе аренды самокатов заблокирован и также возможно возмещение ущерба. Стоила ли поездка этого?», - отметил глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун.