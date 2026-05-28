Савва Новиков одержал победу на третьем этапе велогонки «Золото Ладоги»

Савва Новиков одержал победу на третьем этапе велогонки «Золото Ладоги»

Российский велогонщик Савва Новиков из команды «Мангазея – Московский спорт» стал победителем третьего этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги».

Третий этап прошел в поселке Мичуринское Ленобласти.
Фото: золотоладоги. рф

Третий этап прошел в поселке Мичуринское Ленобласти. Из-за сложных погодных условий — почти на протяжении всего заезда шел дождь — гонка получилась динамичной и зрелищной. Победу разыграли на небольшом финальном подъеме. В спурте Савва Новиков на полколеса опередил Егора Костырю из команды Сестрорецка. Третьим финишировал Денис Савельев из сборной России.

Четвертый этап также пройдет в Ленобласти — на автодроме «Игора Драйв». Велогонщики преодолеют в общей сложности 125 километров. С 2024 года гонка «Золото Ладоги» входит в программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня в Северной столице.

Новости СВО

Два жителя Киришского района погибли на СВО

В ходе СВО погибли два жителя Киришского района Ленобласти Андрей Гусаренко и Михаил Косоногов.

Церемония прощания с бойцами состоится в МДЦ «Восход» в Киришах.
Фото: vk. com/snb47

Церемония прощания с бойцами состоится в МДЦ «Восход» в Киришах.
Фото: vk. com/snb47

Церемония прощания с бойцами состоится 29 мая в МДЦ «Восход» в Киришах.

«Выражаем самые искренние соболезнования семьям Андрея Николаевича и Михаила Витальевича. Мы разделяем ваше горе и готовы быть рядом в этот трудный час», - говорится в сообщении Фонда «Линия Добра».

