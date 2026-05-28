Российский велогонщик Савва Новиков из команды «Мангазея – Московский спорт» стал победителем третьего этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги».

Третий этап прошел в поселке Мичуринское Ленобласти. Из-за сложных погодных условий — почти на протяжении всего заезда шел дождь — гонка получилась динамичной и зрелищной. Победу разыграли на небольшом финальном подъеме. В спурте Савва Новиков на полколеса опередил Егора Костырю из команды Сестрорецка. Третьим финишировал Денис Савельев из сборной России.

Вам будет интересно В Ленобласти ограничат движение из-за велогонки «Золото Ладоги 2026» В Приозерском и Выборгском районах пройдут этапы международной шоссейной многодневной велогонки «Золото Ладоги 2026». На время проведения соревнований...

Четвертый этап также пройдет в Ленобласти — на автодроме «Игора Драйв». Велогонщики преодолеют в общей сложности 125 километров. С 2024 года гонка «Золото Ладоги» входит в программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня в Северной столице.