Юноша по указанию мошенников забрал у 92-летнего мужчины накопления. Теперь против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержан 17-летний местный житель за мошенничество. Юноша забрал у 92-летнего пенсионера 900 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщили в региональном управлении МВД, с заявлением в полицию пенсионер обратился 13 мая. Со слов мужчины, с ним связались неизвестные и убедили передать курьеру свои накопления.

В минувшую среду, 27 мая, оперативники установили помощника мошенников. Им оказался 17-летний подросток. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.