Главная / Новости / Житель Ленобласти выплатит почти 400 тыс. рублей за вандализм

Житель Ленобласти выплатит почти 400 тыс. рублей за вандализм

Фото: Прокуратура Ленобласти

Тихвинский городской суд признал местного жителя виновным в вандализме. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина опрокинул городскую скульптуру. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

По материалам уголовного дела, в марте 2026 года местный житель из хулиганских побуждений повредил уличный арт-объект «Шмель». Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 394 тысячи рублей.

вандализм Тихвинский район
В Петербурге подросток оставил пенсионера без крупной суммы денег

Юноша по указанию мошенников забрал у 92-летнего мужчины накопления. Теперь против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержан 17-летний местный житель за мошенничество. Юноша забрал у 92-летнего пенсионера 900 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщили в региональном управлении МВД, с заявлением в полицию пенсионер обратился 13 мая. Со слов мужчины, с ним связались неизвестные и убедили передать курьеру свои накопления.

В минувшую среду, 27 мая, оперативники установили помощника мошенников. Им оказался 17-летний подросток. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 

Петербург мошенники

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
