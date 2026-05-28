Тихвинский городской суд признал местного жителя виновным в вандализме. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина опрокинул городскую скульптуру. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По материалам уголовного дела, в марте 2026 года местный житель из хулиганских побуждений повредил уличный арт-объект «Шмель». Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 394 тысячи рублей.