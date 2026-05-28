Сотрудники силовых ведомств изъяли более 80 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции.

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти при поддержке регионального главка МВД РФ пресекли работу преступной группировки, организовавшей подпольное производство и сбыт контрафактного спиртного.

По имеющейся информации, злоумышленники занимались производством и реализацией спиртосодержащих напитков, незаконно используя при этом известные российские и зарубежные торговые марки.

В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли в подпольных цехах 63 тысячи литров этилового спирта и 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, были обнаружены две автоматизированные производственные линии для розлива и транспортные средства, использовавшиеся для логистики. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

«ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 и ст. 180 УК РФ», — передает управление ФСБ.

В настоящий момент причастные к сбыту контрафакта задержаны, следствие решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области