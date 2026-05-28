Правоохранители накрыли крупный канал сбыта контрафактного алкоголя в Петербурге и Ленобласти

Правоохранители накрыли крупный канал сбыта контрафактного алкоголя в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники силовых ведомств изъяли более 80 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции.

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти при поддержке регионального главка МВД РФ пресекли работу преступной группировки, организовавшей подпольное производство и сбыт контрафактного спиртного.

По имеющейся информации, злоумышленники занимались производством и реализацией спиртосодержащих напитков, незаконно используя при этом известные российские и зарубежные торговые марки.

В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли в подпольных цехах 63 тысячи литров этилового спирта и 20 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, были обнаружены две автоматизированные производственные линии для розлива и транспортные средства, использовавшиеся для логистики. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 70 миллионов рублей.

«ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 и ст. 180 УК РФ», — передает управление ФСБ.

В настоящий момент причастные к сбыту контрафакта задержаны, следствие решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

контрафактный алкоголь ФСБ России Петербург Ленобласть
В Ленобласти согласовали концепцию развития Романовского поселения

Градсовет утвердил новую редакцию генплана населенного пункта.

Фото: Комитет по строительству Ленобласти

Градостроительный совет Ленинградской области утвердил новую редакцию генплана Романовского поселения во Всеволожском районе. Документом предусматрена активная жилая застройка и развитие социальной инфраструктуры. Об этом 29 мая рассказали в Комитете по строительству региона.

На сегодняшний день в поселении проживает около 10 тысяч человек, однако эксперты прогнозируют к 2045 году рост численности населения в три раза. Согласно утвержденному плану, общий жилой фонд планируется расширить до 971,5 тысячи квадратных метров. Основная доля приходится на новое строительство, объем которого составит 717 тысяч квадратных метров. 

Также проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры. В поселении планируют построить детские сады на 1 755 мест и школы, рассчитанные на 2 960 учащихся. Среди других проектов: школа искусств, спортивная школа, а также сеть библиотек, современных спортзалов и бассейнов. 

Романовское поселение

