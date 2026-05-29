weather 7.4°
$ 71.37
83.69

Главная / Новости / На трассе «Скандинавия» по 15 июня ввели реверс от Борисовой Гривы до Мурманского шоссе

Новости Социум Главное

На трассе «Скандинавия» по 15 июня ввели реверс от Борисовой Гривы до Мурманского шоссе

На участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» ограничили пропускную способность по 15 июня. Причина — работы по санации (заливке) трещин на асфальтобетонном покрытии.

На трассе «Скандинавия» по 15 июня ввели реверс от Борисовой Гривы до Мурманского шоссе - Причина — работы по санации (заливке) трещин на асфальтобетонном покрытии.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 94-го по 123-й километр максимально допустимая скорость движения составляет не более 50 км/ч. Также поэтапно вводится реверсивное движение в обоих направлениях — от деревни Борисова Грива Рахьинского городского поселения до федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Ладожского моста.

На участке всего две полосы для движения. На месте работают регулировщики дорожного движения. Работы проводятся ежедневно с 08:00 до 19:00.

Вам будет интересно
С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 из Лаголово в Ломоносов
С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 «Лаголово — Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум». Фото: комтранс Ленобласти. Теперь автобусы после Ломоносов...
25.05.2026
252

Теги

скандинавия Ленобласть реверс ограничено движение
Новости Социум Главное

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства - Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.
Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

Вам будет интересно
В Петербурге реанимировали котенка, найденного в ливневом колодце
В Петербурге волонтеры «Кошкиспас» спасли котенка, который оказался в ливневой канализации на улице Вавиловых. Сообщение о застрявшем в колодце животн...
29.05.2026
92

Теги

бешенство вакцина ветеринария Ленобласть дикие животные

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться