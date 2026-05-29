На участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» ограничили пропускную способность по 15 июня. Причина — работы по санации (заливке) трещин на асфальтобетонном покрытии.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 94-го по 123-й километр максимально допустимая скорость движения составляет не более 50 км/ч. Также поэтапно вводится реверсивное движение в обоих направлениях — от деревни Борисова Грива Рахьинского городского поселения до федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Ладожского моста.

На участке всего две полосы для движения. На месте работают регулировщики дорожного движения. Работы проводятся ежедневно с 08:00 до 19:00.