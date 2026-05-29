В Гатчина в Приоратском парке прошел первый экологический праздник «Зеленое караоке», организованный партией Российская экологическая партия «Зеленые» совместно с певицей Анна Семенович. Несмотря на ветреную погоду, мероприятие собрало десятки жителей и гостей города. Посетители вместе с артисткой исполняли популярные песни, танцевали и обсуждали экологические инициативы. Любой желающий мог выйти к микрофону и спеть вместе со звездой.

Экологическую и общественную повестку на празднике представили сопредседатель партии Александра Кудзагова и руководитель регионального отделения Сергей Лисовский. Во время встречи с жителями обсуждались вопросы ликвидации несанкционированных свалок, загрязнения водоемов, отказа от одноразовой посуды и формирования экологической культуры. Также представители партии рассказали о планах участия в выборах в Госдуму и Заксобрание Ленобласти.

Отдельное внимание участники встречи уделили теме сохранения реки Оредеж. Идею совместного экологического праздника «День реки Оредеж» обсудили с председателем Совета женщин Вырицы, членом Общественной палаты Гатчинского округа Олесей Федоровой.

«Река Оредеж объединяет три района Ленинградской области: Волосовский, Лужский и Гатчинский. Она испытывает колоссальное антропогенное воздействие и нуждается в нашей защите», — отметил Сергей Лисовский.

По его словам, сейчас рассматривается возможность проведения экологической акции ко Дню эколога 5 июня в поселке Вырица на берегу Оредежа.