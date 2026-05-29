Жители Гатчины спели вместе с Анной Семенович на первом экологическом празднике «Зеленое караоке»

В Гатчина в Приоратском парке прошел первый экологический праздник «Зеленое караоке», организованный партией Российская экологическая партия «Зеленые» совместно с певицей Анна Семенович. Несмотря на ветреную погоду, мероприятие собрало десятки жителей и гостей города. Посетители вместе с артисткой исполняли популярные песни, танцевали и обсуждали экологические инициативы. Любой желающий мог выйти к микрофону и спеть вместе со звездой.

Фото: российская экологическая партия «Зеленые».

Экологическую и общественную повестку на празднике представили сопредседатель партии Александра Кудзагова и руководитель регионального отделения Сергей Лисовский. Во время встречи с жителями обсуждались вопросы ликвидации несанкционированных свалок, загрязнения водоемов, отказа от одноразовой посуды и формирования экологической культуры. Также представители партии рассказали о планах участия в выборах в Госдуму и Заксобрание Ленобласти.

Отдельное внимание участники встречи уделили теме сохранения реки Оредеж. Идею совместного экологического праздника «День реки Оредеж» обсудили с председателем Совета женщин Вырицы, членом Общественной палаты Гатчинского округа Олесей Федоровой.

«Река Оредеж объединяет три района Ленинградской области: Волосовский, Лужский и Гатчинский. Она испытывает колоссальное антропогенное воздействие и нуждается в нашей защите», — отметил Сергей Лисовский.

По его словам, сейчас рассматривается возможность проведения экологической акции ко Дню эколога 5 июня в поселке Вырица на берегу Оредежа.

Новости Социум Главное

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

Теги

бешенство вакцина ветеринария Ленобласть дикие животные

