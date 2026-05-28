Присасывание паразита еще не означает 100-процентное заражение вирусами.

Не все клещи переносят опасные вирусы, заявил ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Укуса паразита еще не значит, что человек заражен инфекцией.

«Важно понимать, что сам факт укуса клеща еще не означает заражение. Главную опасность представляют клещи, которые уже инфицированы возбудителями различных заболеваний и могут передать их нам при присасывании», — цитирует эксперта РИА Новости.

Лебедев также отметил, что в зависимости от территории и времени года число клещей-переносчиков вирусов варьируется в пределах 10-50%.

Ранее три опасных вируса нашли у клещей на Северо-Западе России.

