В Ленинградской области подвели итоги детского конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции». Абсолютным победителем признана Новоладожская школа имени вице-адмирала В.С. Черокова из Волховского района — ученики представили мультфильм о вечном противостоянии добра и зла.

Победителями в своих категориях также стали Красноборский центр образования из Тосненского района с репортажем «Противодействие коррупции: история и современность» и Гончаровская школа Выборгского района, подготовившая сюжетное видео «Будущее без коррупции». На заседании правительства Ленинградской области в режиме видеоконференцсвязи победители были награждены дипломами губернатора в администрациях своих районов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что цель конкурса — формирование у школьников нетерпимого отношения к коррупции, но не только у детей, но и у взрослых.

«Когда говорят дети, с их рисунками, видеороликами, это больше влияет на умы взрослых, чем традиционные призывы. Спасибо огромное всем участникам и организаторам. То, что по статистике жители Ленинградской области отмечают снижение коррупционных рисков, — это в том числе благодаря вашему активному участию в конкурсе, тем материалам, которые вы готовите. Все ролики победителей — и основного победителя, и всех, кто вошёл в свои номинации, — мы обязательно разместим на сайте правительства Ленинградской области, распространим через наши средства массовой информации и телеканал ЛенТВ24, чтобы взрослые всё это видели, взрослые на это реагировали, а в целом мир становился чище», — подчеркнул Дрозденко.

Конкурс проводится уже девятый год. Организаторами выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, управление профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора и правительства региона, а также центр «Интеллект».

Напомним, что 9 декабря проходил Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.