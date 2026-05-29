Новоладожская школа победила в областном конкурсе видеороликов против коррупции

В Ленинградской области подвели итоги детского конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции». Абсолютным победителем признана Новоладожская школа имени вице-адмирала В.С. Черокова из Волховского района — ученики представили мультфильм о вечном противостоянии добра и зла.

Победителями в своих категориях также стали Красноборский центр образования из Тосненского района с репортажем «Противодействие коррупции: история и современность» и Гончаровская школа Выборгского района, подготовившая сюжетное видео «Будущее без коррупции». На заседании правительства Ленинградской области в режиме видеоконференцсвязи победители были награждены дипломами губернатора в администрациях своих районов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что цель конкурса — формирование у школьников нетерпимого отношения к коррупции, но не только у детей, но и у взрослых.

«Когда говорят дети, с их рисунками, видеороликами, это больше влияет на умы взрослых, чем традиционные призывы. Спасибо огромное всем участникам и организаторам. То, что по статистике жители Ленинградской области отмечают снижение коррупционных рисков, — это в том числе благодаря вашему активному участию в конкурсе, тем материалам, которые вы готовите. Все ролики победителей — и основного победителя, и всех, кто вошёл в свои номинации, — мы обязательно разместим на сайте правительства Ленинградской области, распространим через наши средства массовой информации и телеканал ЛенТВ24, чтобы взрослые всё это видели, взрослые на это реагировали, а в целом мир становился чище», — подчеркнул Дрозденко.

Конкурс проводится уже девятый год. Организаторами выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, управление профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора и правительства региона, а также центр «Интеллект».

Напомним, что 9 декабря проходил Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

В Петербурге реанимировали котенка, найденного в ливневом колодце
В Петербурге волонтеры «Кошкиспас» спасли котенка, который оказался в ливневой канализации на улице Вавиловых. Сообщение о застрявшем в колодце животн...
29.05.2026
93

