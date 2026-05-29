Ленинградскую область посетила большая делегация представителей администраций и предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Группу из Брестской области возглавил первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Городецкий, из Могилёвской области — председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома Анатолий Ланкуть.

Вице-губернатор Ленинградской области по АПК Олег Малащенко представил белорусским коллегам опыт региона. Он рассказал о достижениях в производстве молока, работе племенной службы, заготовке кормов, разведении рыбы в установках замкнутого водоснабжения, а также о выращивании тепличных овощей и грибов. Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко отметила, что для партнёров из Беларуси подготовлена насыщенная программа, направленная на продвижение промышленного потенциала 47-го региона.

«Уже сейчас есть практические результаты. У нас стабильно высокий товарооборот. В том числе прорабатываются возможности сотрудничества в судостроительной отрасли между областной компанией «Эмпериум» и Пинским заводом в Брестской области, работает соглашение индустриального парка «IP Разметелево» и свободной экономической зоны «Брест». Могилёвская область поставляет нам сельхозтехнику, лифтовое оборудование. Рассчитываем, что по итогам визита активизируется бизнес-туризм из Беларуси. Приглашаем белорусских предпринимателей стать участниками промышленных туров в рамках проекта «Крутая Локация» в Ленобласти», — подчеркнула Михальченко.

Делегации посетили высокотехнологичные предприятия агропромышленного комплекса. В Гатчинском округе и Приозерском районе гости ознакомились с работой СПК «Кобраловский», АО «Гатчинское», АО «Невское», АО «ПЗ «Петровский»», АО «Племенной завод «Первомайский»». В сфере аквакультуры были осмотрены «Аква Ферма» А. С. Алексеева, ООО «Форват», ООО «РХГ-УЗВ». Также делегация посетила тепличный комплекс АО «Агрофирма «Выборжец»» во Всеволожском районе.

В рамках мемориальной акции состоялось возложение цветов к памятнику воинам-ополченцам в деревне Большие Колпаны и к мемориалу мирным жителям — жертвам нацистского геноцида в деревне Зайцево.

Олег Малащенко отметил, что сотрудничество между Ленинградской областью и регионами Беларуси в сфере АПК — это не просто добрососедские отношения, а взаимовыгодный обмен опытом и технологиями.

«У нас состоялся очень продуктивный обмен мнениями и опытом. Мы договорились о поставках нашего племенного скота в Беларусь, а также семенного биологического материала для племенной работы. Мы заинтересованы в поставках семян белорусской селекции зерновых культур, многолетних трав», — сообщил вице-губернатор.

Визит белорусских делегаций организован комитетами по внешним связям и агропромышленному комплексу Ленинградской области.