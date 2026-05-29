Новости Экономика

Делегации Брестской и Могилёвской областей посетили Ленинградскую область с рабочим визитом

Ленинградскую область посетила большая делегация представителей администраций и предприятий агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Группу из Брестской области возглавил первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Городецкий, из Могилёвской области — председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома Анатолий Ланкуть.

Вице-губернатор Ленинградской области по АПК Олег Малащенко представил белорусским коллегам опыт региона. Он рассказал о достижениях в производстве молока, работе племенной службы, заготовке кормов, разведении рыбы в установках замкнутого водоснабжения, а также о выращивании тепличных овощей и грибов. Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко отметила, что для партнёров из Беларуси подготовлена насыщенная программа, направленная на продвижение промышленного потенциала 47-го региона.

«Уже сейчас есть практические результаты. У нас стабильно высокий товарооборот. В том числе прорабатываются возможности сотрудничества в судостроительной отрасли между областной компанией «Эмпериум» и Пинским заводом в Брестской области, работает соглашение индустриального парка «IP Разметелево» и свободной экономической зоны «Брест». Могилёвская область поставляет нам сельхозтехнику, лифтовое оборудование. Рассчитываем, что по итогам визита активизируется бизнес-туризм из Беларуси. Приглашаем белорусских предпринимателей стать участниками промышленных туров в рамках проекта «Крутая Локация» в Ленобласти», — подчеркнула Михальченко.

Делегации посетили высокотехнологичные предприятия агропромышленного комплекса. В Гатчинском округе и Приозерском районе гости ознакомились с работой СПК «Кобраловский», АО «Гатчинское», АО «Невское», АО «ПЗ «Петровский»», АО «Племенной завод «Первомайский»». В сфере аквакультуры были осмотрены «Аква Ферма» А. С. Алексеева, ООО «Форват», ООО «РХГ-УЗВ». Также делегация посетила тепличный комплекс АО «Агрофирма «Выборжец»» во Всеволожском районе.

В рамках мемориальной акции состоялось возложение цветов к памятнику воинам-ополченцам в деревне Большие Колпаны и к мемориалу мирным жителям — жертвам нацистского геноцида в деревне Зайцево.

Олег Малащенко отметил, что сотрудничество между Ленинградской областью и регионами Беларуси в сфере АПК — это не просто добрососедские отношения, а взаимовыгодный обмен опытом и технологиями.

«У нас состоялся очень продуктивный обмен мнениями и опытом. Мы договорились о поставках нашего племенного скота в Беларусь, а также семенного биологического материала для племенной работы. Мы заинтересованы в поставках семян белорусской селекции зерновых культур, многолетних трав», — сообщил вице-губернатор.

Визит белорусских делегаций организован комитетами по внешним связям и агропромышленному комплексу Ленинградской области.

Новости Социум Главное

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства
Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

