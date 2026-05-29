В ходе СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Игнатий Савельев.
Церемония прощания с гвардии рядовым состоится 30 мая в храме святого преподобного Серафима Саровского в Сланцах. Бойца похоронят на кладбище в деревне Сосновка.
Игнатий Савельев родился 12 сентября 2007 года в Сланцах, окончил школу № 6 и Кингисеппский колледж. Затем он трудился на различных предприятиях в Сланцах. В декабре 2025 года Игнатий заключил контракт и отправился в зону СВО. Боец погиб при 10 мая 2026 года.
Сергей Перминов: курс Еревана на сближение с ЕС грозит ухудшением отношений с Москвой
Нынешние действия Армении грозят не только экономическими последствиями, заявил сенатор.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» подчеркнул, что текущие экономические льготы, которыми пользуется Армения как участник ЕАЭС, напрямую связаны с её обязательствами перед союзом. Это возможно в случае сближения Еревана с Евросоюзом, который ведет активную антироссийскую политику.
«Отношения России и Армении многие годы развивались в дружественном ключе. Наша страна всегда была надежным экономическим партнером для Еревана, контакты с которым носили взаимовыгодный характер. В последнее время, однако, армянская сторона все чаще заявляет о своем желании более тесного сотрудничества с ЕС. И предпринимает для этого конкретные шаги, что не может не вызывать определенных вопросов», — отметил сенатор.
Сергей Перминов также выразил обеспокоенность тем, что Брюссель неизбежно потребует от Армении политических шагов, направленных против интересов России.
«Характер дальнейших отношений будет полностью зависеть от армянской стороны. Сближение с ЕС, лидеры которого проводят враждебную политику в отношении России, приведет к их радикальному ухудшению. В Брюсселе рано или поздно попросят Ереван о политических услугах, которые будут направлены против нашей страны. Очевидно, что нам придется заранее принимать защитные меры. И они, как всем должно быть понятно, будут приняты», — резюмировал сенатор.