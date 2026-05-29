Корпоративный музей Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») – музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент» - отметил свой десятый День рождения. Приурочив торжественные мероприятия к Всероссийской акции «Ночь музеев», организаторы приготовили для гостей специальную программу. На один вечер сквер имени С.М. Кирова в Волхове и музейные пространства превратились в территорию науки, творчества и интерактивных открытий под названием «Лаборатория музейных превращений. Ночь Х».

В 2015 году ФосАгро провела полную модернизацию музея. В результате он переехал из маленькой комнаты в двухэтажный интерактивный культурно-образовательный центр. За 10 лет МВЦ «Пятнадцатый элемент» посетили более 80 000 человек, его сотрудники провели свыше 5 000 экскурсий и мероприятий. На текущий момент он превратился в серьёзную экспозицию из 19 000 предметов, документов и фотографий, рассказывающих об истории предприятия от начала строительства первого в СССР алюминиевого завода до создания современного завода-миллионника.

«Здесь бережно хранят историческое наследие, рассказывают о современных технологиях химического производства, проводят профориентационную работу среди школьников, формируют уважительное отношение к труду и науке среди молодежи, а благодаря широкой экспозиции организуют выездные мероприятия. Например, в рамках проекта «Карьерный компас» посетители в режиме офлайн общаются с сотрудниками предприятия – представителями ключевых химических профессий. А самые маленькие гости под руководством взрослых с интересом ставят опыты и рассматривают вещества в микроскопы», – рассказала руководитель МВЦ «Пятнадцатый элемент» Анастасия Горбачёва.

Гостей программы «Лаборатория музейных превращений. Ночь Х» встречали необычные персонажи праздника – Профессор Менделеев и «ожившие» химические элементы Фосфор, Сера, Азот и водорастворимый Моноаммонийфосфат. Сотрудники предприятия с семьями, жители и гости города приняли участие в научно-познавательном квесте, пользуясь маршрутными картами, собирали «элементы впечатлений» – яркие смайлики-шарики – и наполняли ими символическую «юбилейную колбу». Участники праздника играли в шахматы, совершали виртуальную экскурсию по Череповецкому производственному комплексу Группы «ФосАгро», находящемуся в сотнях километров от них, а также делали креативное фото, примеряя на себя костюм химика-лаборанта или поиграть в настольные игры.

«Мне всё очень понравилось! Глаза просто разбегались – хотелось побывать на всех станциях сразу. Больше всего запомнилась VR-экскурсия по настоящему заводу: будто я сам там оказался и видел, как всё работает. А ещё папа помог нам выиграть в интеллектуальной викторине», – поделился впечатлениями Тимур, сын главного прибориста Волховского Филиала АО «Апатит» Юрия Комиссарова.

Кульминацией праздника стало интерактивное научно-развлекательное представление с химическими опытами, а также розыгрыш подарков среди участников праздничной лотереи.