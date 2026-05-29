Уже в субботу, 30 мая, в Ленобласти стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году в регионе будут работать более 400 лагерей и площадок для детского отдыха. Ожидается, что за сезон их посетят около 110 тысяч школьников.

Особое внимание уделят поддержке детей участников СВО, детей с инвалидностью и несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На организацию их отдыха выделено около 200 млн рублей из областного бюджета. Более тысячи детей из Енакиево и Курской области также приедут в лагеря Ленобласти, сообщили на пресс‑конференции в «Интерфаксе».

Для школьников, которые не смогут попасть в лагерь, будут организованы альтернативные возможности для досуга. Им предложат инженерные каникулы, научно-технические интенсивы, занятия по робототехнике и IT, а также профильные смены для участников олимпиад. Специализированные образовательные площадки — «Кванториумы» и «Точки роста» — продолжат свою работу.

Перед началом сезона все лагеря прошли тщательную подготовку.