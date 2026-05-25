В Социальный кодекс Ленобласти внесены новые меры поддержки многодетных семей

В Ленинградской области приняты изменения в региональный Социальный кодекс. Нововведения затронули три ключевые меры поддержки многодетных семей, включая приёмные.

Фото: правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Первое изменение отменяет критерий нуждаемости при предоставлении ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для школы и школьных письменных принадлежностей. Эта выплата теперь доступна всем многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей, без учёта уровня дохода.

Второе изменение расширяет состав семьи при определении права на меры поддержки для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Теперь в состав семьи включаются совершеннолетние дети до 23 лет без требования к факту обучения, если им установлена I или II группа инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности.

Третье изменение касается компенсации родительской платы за детский сад. Размер компенсации на третьего и каждого последующего ребёнка из многодетной (в том числе приёмной) семьи увеличен до 100 процентов.

Отметим, что в Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В ЗАГСе Ленинградской области рассказали, как оформить статус многодетной семьи , как получить электронное удостоверение и какие льготы действуют в регионе для этой категории. Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти

Десятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Петербурге

По факту аварии полиция проводит проверку.

В Петербурге 10-летний ребенок попал в больницу после наезда автомобиля. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло 25 мая на Ленинском проспекте. Ребенок пересекал проезжую часть и попал под колеса «Шкоды». С места ЧП пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает другие обстоятельства аварии. 

