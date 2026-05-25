В Ленинградской области приняты изменения в региональный Социальный кодекс. Нововведения затронули три ключевые меры поддержки многодетных семей, включая приёмные.

Первое изменение отменяет критерий нуждаемости при предоставлении ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для школы и школьных письменных принадлежностей. Эта выплата теперь доступна всем многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей, без учёта уровня дохода.

Второе изменение расширяет состав семьи при определении права на меры поддержки для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Теперь в состав семьи включаются совершеннолетние дети до 23 лет без требования к факту обучения, если им установлена I или II группа инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности.

Третье изменение касается компенсации родительской платы за детский сад. Размер компенсации на третьего и каждого последующего ребёнка из многодетной (в том числе приёмной) семьи увеличен до 100 процентов.

Отметим, что в Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты.