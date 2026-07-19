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Мигрантам с любой судимостью могут запретить проживать в России

рабочий
Фото: pxhere.

Мигрантам с судимостью за любое преступление могут запретить получать гражданство и проживать в России. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят на следующей неделе. Ограничения предлагается распространить на преступления, совершенные как в России, так и за рубежом.

«Предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за её пределами», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Ранее выданные виды на жительство и разрешения на временное проживание при выявлении судимости также планируют аннулировать. Ограничения не затронут иностранных граждан, признанных беженцами, а также получивших политическое или временное убежище в России.

С 2024 года в сфере миграции приняли 30 федеральных законов. В июне 2026 года полицейские пресекли более 60 тысяч правонарушений и возбудили две тысячи уголовных дел. За пределы России выдворили и депортировали 14,6 тысячи иностранцев. Еще 29,3 тысячи граждан получили ограничения на въезд в страну. К административной ответственности также привлекли 10,4 тысячи работодателей, незаконно трудоустраивавших мигрантов.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому трудовые мигранты должны подтверждать доход, достаточный для содержания себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу.

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Россия мигранты
Новости Экономика

Как обжаловать штрафы за нарушения ПДД в очередях на заправках?

Рубли
Фото: Freepik.

Российским водителям рекомендуют обжаловать штрафы за нарушения ПДД, полученные во время вынужденного ожидания в очереди на заправку. Обратиться с жалобой можно в Госавтоинспекцию, суд или через приложение «Госуслуги Авто».

Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку, то соответствующее постановление можно обжаловать в орган, который назначил штраф, либо напрямую в суд.

Штраф, выписанный на основании данных автоматических камер, можно обжаловать через приложение в течение десяти дней с момента получения постановления. Если документ не отображается на «Госуслугах», жалобу следует направить в ведомство, которое назначило наказание. Сделать это можно в электронном виде или заказным письмом с описью вложения.

К обращению необходимо приложить копию постановления и сохранить подтверждение отправки. При электронной подаче можно сделать скриншоты.

В случае отказа водитель вправе обратиться в районный суд по месту совершения нарушения. Подать документы можно через систему ГАС «Правосудие» или по почте. Также автомобилист может сразу обратиться в суд, не подавая жалобу в орган, назначивший штраф.

Важно уложиться в срок обжалования и приложить к жалобе копию постановления либо, при ее отсутствии, подробно описать, каким органом, когда и за что водитель был привлечен к ответственности, а также описать ситуацию и мотивы, по которым необходимо отменить постановление. Например, что водитель действовал в условиях крайней необходимости либо что правонарушение является малозначительным.

В некоторых регионах по инициативе Госавтоинспекции автоматическую фиксацию нарушений возле АЗС уже приостановили. Региональные подразделения ГАИ также будут рассматривать возможность отмены штрафов с учетом малозначительности нарушения или действий водителей в условиях крайней необходимости.

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