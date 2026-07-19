Мигрантам с судимостью за любое преступление могут запретить получать гражданство и проживать в России. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят на следующей неделе. Ограничения предлагается распространить на преступления, совершенные как в России, так и за рубежом.

«Предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за её пределами», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Ранее выданные виды на жительство и разрешения на временное проживание при выявлении судимости также планируют аннулировать. Ограничения не затронут иностранных граждан, признанных беженцами, а также получивших политическое или временное убежище в России.

С 2024 года в сфере миграции приняли 30 федеральных законов. В июне 2026 года полицейские пресекли более 60 тысяч правонарушений и возбудили две тысячи уголовных дел. За пределы России выдворили и депортировали 14,6 тысячи иностранцев. Еще 29,3 тысячи граждан получили ограничения на въезд в страну. К административной ответственности также привлекли 10,4 тысячи работодателей, незаконно трудоустраивавших мигрантов.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому трудовые мигранты должны подтверждать доход, достаточный для содержания себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В противном случае им не продлят патент или разрешение на работу.