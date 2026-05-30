В мае российский рубль оказался на второй строчке среди самых подорожавших к доллару валют, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.

В мае 2026 года рубль укрепился сразу на 4,9%. Сильнее всего подорожал по отношению к американской валюте израильский шекель - на 6,1%. В пятерку также вошли южноафриканский ранд, подорожавший на 3,7%, венгерский форинт — он прибавил 2,8% и новозеландский доллар (2%).

Антилидером месяца стал казахстанский тенге - его стоимость к доллару ослабла на 4,9%.