Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей

В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года.

Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорожала на 3,3% и достигла 7 762,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В расчет базового продуктового набора вошли 33 ключевых наименований, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и крупы.

«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 3,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 762,2 рубля», — отметил Востриков.

Тем временем в Санкт-Петербурге минимальная корзина составила в 8 897,1 рубля, а в Ленинградской области — 8 775,9 рубля. Жителям Москвы базовый набор питания обходится в 9 186 рублей, а в Московской области  — 8 461,1 рубля.

Лидерами по дороговизне остаются удаленные регионы: на Чукотке минимальная корзина обходится в 20 412 рублей, а на Камчатке — в 13 327,6 рубля. Самый низкий показатель зафиксирован в Мордовии и Саратовской области, где стоимость минимального продуктового набора составляет 6 349,6 рубля и 6 499,4 рубля соответственно. 

Новости Социум

Отлов бродячих животных пройдет во Всеволожском районе

Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул.

В городе Всеволожске 1 июня специалисты проведут Отлов бродячих животных. При необходимости мероприятия пройдут и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания. Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7024-725 (доб.462) с 09:00 до 17:00 по рабочим дням», — уточнили в администрации.

