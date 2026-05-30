weather 11.6°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / В Петербурге и Ленобласти выросли реальные зарплаты

Новости Экономика Главное

В Петербурге и Ленобласти выросли реальные зарплаты

По данным Петростата, в марте 2026 года доходы жителей Петербурга и Ленобласти увеличились по сравнению с прошлым годом.

Реальная зарплата в городе выросла на 6,9%, а в области — на 3%.

В Петербурге и Ленобласти выросли реальные зарплаты - Реальная зарплата в городе выросла на 6,9%, а в области — на 3%.
Фото: freepik.

Также известна ситуация с долгами по зарплате. На конец апреля 2026 года в Петербурге задолженностей перед работниками нет (показатель — 0). В Ленобласти крупные и средние предприятия задолжали сотрудникам в общей сложности 44,5 млн рублей. Стоит учесть, что статистика по долгам в области не учитывает малый бизнес.

Вам будет интересно
ЦБ: Mastercard и Visa должны окончательно уйти из России
Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора. Платежные системы Mastercard и Visa должны окончательно уйти из Росси...
25.05.2026
389

Теги

реальная зарплата Ленобласть Петербург
Новости Происшествия Главное

Депутата Свердловского поселения отправили под стражу

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу депутата Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Дмитрия Бойченко.

Наручники
Фото: ivbg.ru

Бойченко проведет в СИЗО два месяца. Ему вменяют посредничество во взятке, сообщает издание 47news.

Ранее ivbg.ru писал, что 27 мая задержан депутат Ленобласти при получении взятки в 50 млн рублей.

Вам будет интересно
ФСБ задержала депутата Свердловского поселения при получении взятки в 50 млн рублей
Сотрудники ФСБ задержали депутата муниципального образования «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко при получении взятки. Фото (архив): Г...
29.05.2026
250

Теги

арестован депутат депутат Свердловское городское поселение Ленобласть Всеволожский район

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться