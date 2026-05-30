По данным Петростата, в марте 2026 года доходы жителей Петербурга и Ленобласти увеличились по сравнению с прошлым годом.

Реальная зарплата в городе выросла на 6,9%, а в области — на 3%.

Также известна ситуация с долгами по зарплате. На конец апреля 2026 года в Петербурге задолженностей перед работниками нет (показатель — 0). В Ленобласти крупные и средние предприятия задолжали сотрудникам в общей сложности 44,5 млн рублей. Стоит учесть, что статистика по долгам в области не учитывает малый бизнес.