В городе Кириши Ленинградской области задержан местный житель за стрельбу из пистолета под окнами жилого дома. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Сообщение в полицию о ЧП поступило от обеспокоенных жителей дома на улице Советской. С их слов, неизвестный открыл стрельбу на улице, находясь в состоянии опьянения. Прибывший наряд задержал мужчину и доставил в отдел. Оказалось, что оружие было охолощенным. Мотивы своего поступка нарушитель спокойствия объяснить не смог.

На мужчину составлен административный протокол за хулиганство. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.