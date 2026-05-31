Жителя Киришей задержали за стрельбу у жилых домов

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В городе Кириши Ленинградской области задержан местный житель за стрельбу из пистолета под окнами жилого дома. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Сообщение в полицию о ЧП поступило от обеспокоенных жителей дома на улице Советской. С их слов, неизвестный открыл стрельбу на улице, находясь в состоянии опьянения. Прибывший наряд задержал мужчину и доставил в отдел. Оказалось, что оружие было охолощенным. Мотивы своего поступка нарушитель спокойствия объяснить не смог.

На мужчину составлен административный протокол за хулиганство. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Число погибших в аварии на "Скандинавии" составило 4 человека

Среди погибших есть ребенок.

Количество погибших в результате аварии на трассе «Скандинавия», случившейся 30 мая, составило четыре человека, в том числе ребенок. 

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 

По имеющейся информации, в результате опрокидывания автомобиля Lada Largus погибли водитель и его пассажирки две пассажирки. 11-летнего мальчика с места ЧП госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. 

Правоохранительные органы выясняют другие обстоятельства трагедии.

