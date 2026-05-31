Полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии в Павлово.

В Кировском районе Ленинградской области 31 мая произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, водитель «Шевроле», следуя по Ленинградскому шоссе в Павлово, потерял управление и съехал на обочину, где врезался в столб. Затем иномарка завалилась на бок. В результате ДТП пострадали три человека. Они находятся в больнице.