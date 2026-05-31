В результате аварии погибли три человека.
В Ленинградской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе Скандинавия. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
Напомним, трагедия произошла у поворота на поселок Гаврилово в минувшую субботу. Автомобиль Lada Largus наехал на отбойник и перевернулсяна крышу. В результате три человека, включая одного ребенка, погибли. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован.