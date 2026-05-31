Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе «Скандинавия»

Новости Происшествия

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе «Скандинавия»

В результате аварии погибли три человека.

В Ленинградской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе Скандинавия. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

«Полиция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП в Ленинградской области», — указано в сообщении.

Напомним, трагедия произошла у поворота на поселок Гаврилово в минувшую субботу.  Автомобиль Lada Largus наехал на отбойник и перевернулсяна крышу. В результате три человека, включая одного ребенка, погибли. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован.

Новости Происшествия

Иномарка врезалась в столб в Кировском районе: пострадали три человека

Полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии в Павлово.

В Кировском районе Ленинградской области 31 мая произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, водитель «Шевроле», следуя по Ленинградскому шоссе в Павлово, потерял управление и съехал на обочину, где врезался в столб. Затем иномарка завалилась на бок. В результате ДТП пострадали три человека. Они находятся в больнице.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
