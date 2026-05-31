Новые услуги на базе медучреждения будут оказываться с 1 июня.

В понедельник, 1 июня, в Новоселье начнет работу новый отдел ЗАГС, расположенный в детском отделении местной поликлиники. Это позволит упростить получение государственных услуг для молодых родителей и жителей района.

Новое подразделение расположилось в кабинете №236 поликлиники Ломоносовской межрайонной больницы им. И. Н. Юдченко по адресу набережная реки Кикенки, 7. Жителям пока будут оказывать три услуги: регистрация рождения детей, прием заявлений на регистрацию брака, а также выдача дубликатов свидетельств о рождении, выданных ранее в других отделениях ЗАГС.

Новый кабинет будет работать по понедельникам, средам и пятницам. Прием граждан осуществляется с 09:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.