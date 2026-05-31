В детской поликлинике Новоселья запускают отделение ЗАГСа

Новости Социум

В детской поликлинике Новоселья запускают отделение ЗАГСа

Новые услуги на базе медучреждения будут оказываться с 1 июня.

В понедельник, 1 июня, в Новоселье начнет работу новый отдел ЗАГС, расположенный в детском отделении местной поликлиники. Это позволит упростить получение государственных услуг для молодых родителей и жителей района.

Новое подразделение расположилось в кабинете №236 поликлиники Ломоносовской межрайонной больницы им. И. Н. Юдченко по адресу набережная реки Кикенки, 7. Жителям пока будут оказывать три  услуги: регистрация рождения детей, прием заявлений на регистрацию брака, а также выдача дубликатов свидетельств о рождении, выданных ранее в других отделениях ЗАГС.

Новый кабинет будет работать по понедельникам, средам и пятницам. Прием граждан осуществляется с 09:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. 

Новости Экономика outside

В Руспродсоюзе рассказали, где в России самые дорогие и дешевые яйца

На Чукотке десяток яиц сегодня обойдется в 242 рубля.

Наиболее высокая стоимость десятка яиц зафиксирована в отдаленных регионах России. Лидером по ценам стал Чукотский автономный округ, где покупателям приходится платить 241,9 рубля за десяток. В Магаданской области стоимость продукта тем временем достигает 201,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков

Дешевле всего куриные яйца стоят в Республике Мордовия — 80,9 рубля за десяток. В Пензенской области стоимость продукта немногим выше и достигает 91,6 рубля. В Москве тем временем десяток яиц стоит 125,5 рубля, а в Петербурге — 123,8 рубля. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
