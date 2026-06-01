Главная / Новости / На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

Новости Социум

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 июня при проведении дорожных работ с 08:00 до 20:00 будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

  • Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;

  • М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;

  • А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;

  • А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

  • А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;

  • Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия;

  • А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга;

  • А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;

  • А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»;

  • А-181«Магистральная»;

  • А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Ограничения могут коснуться как отдельных участков дорог, так и целых магистралей. Причиной являются ремонтные работы.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать ограничение скорости и быть внимательными на участках с проведением работ.  

ограничено движение Ленинградская область
Летний отпуск на двоих в Петербурге обойдется в 40-60 тысяч рублей без учета перелета

Путешествие вдвоем в Санкт-Петербург летом 2026 года обойдется в среднем от 40 до 60 тысяч рублей, сообщает «АБН24».

Такую сумму придется заплатить за 4-5 ночей в городе без учета стоимости перелета. За год отдых в Санкт-Петербурге подорожал примерно на 5000 рублей.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, среднее повышение стоимости отдыха по стране составило 4-6 %. Это примерно в два раза ниже показателей 2025 года. Эксперты также отметили, что россияне все чаще выбирают для поездок по стране автомобиль.

Санкт-Петербург 2026 год

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

