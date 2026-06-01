weather 13.2°
$ 71.02
82.64

Главная / Для души / Молодой артист из Ленобласти спел с Олегом Газмановым

Для души Новости

Молодой артист из Ленобласти спел с Олегом Газмановым

Юный вокалист Федор Андреев из Приозерского района представил Ленинградскую область в финале конкурса Олега Газманова «Родники. Дети. 2026». На гала-концерте мальчик не только выступил сам, но и исполнил гимн «Родников» вместе с Олегом Газмановым.

В администрации Приозерского района рассказали, что перед Федором стояла непростая задача — собраться, зажечь зал и запомниться зрителям. Эту цель ему поставила мама Зоя Николаевна. Юный вокалист из Ленобласти справился с выступлением и получил теплую поддержку земляков.

«Федор, мы безмерно гордимся тобой! Ты - наша звездочка! Желаем тебе не останавливаться на достигнутом, покорять новые творческие вершины и стать настоящим Великим артистом!», – написали в администрации Приозерского района  

Молодой артист из Ленобласти спел с Олегом Газмановым - Юный вокалист Федор Андреев из Приозерского района представил Ленинградскую область в финале конкурс

Молодой артист из Ленобласти спел с Олегом Газмановым - Юный вокалист Федор Андреев из Приозерского района представил Ленинградскую область в финале конкурс

Фото: vk_com/wall-178746454_33736

Вам будет интересно
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на за...
11.05.2026
967

Теги

Олег Газманов Ленинградская область
Новости Экономика

Летний отпуск на двоих в Петербурге обойдется в 40-60 тысяч рублей без учета перелета

питер
Фото: ivbg.ru.

Путешествие вдвоем в Санкт-Петербург летом 2026 года обойдется в среднем от 40 до 60 тысяч рублей, сообщает «АБН24».

Такую сумму придется заплатить за 4-5 ночей в городе без учета стоимости перелета. За год отдых в Санкт-Петербурге подорожал примерно на 5000 рублей.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, среднее повышение стоимости отдыха по стране составило 4-6 %. Это примерно в два раза ниже показателей 2025 года. Эксперты также отметили, что россияне все чаще выбирают для поездок по стране автомобиль.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4179

Теги

Санкт-Петербург 2026 год

Популярное

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

06:20 01.06.2026

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка
Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

22:20 31.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться