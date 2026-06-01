Юный вокалист Федор Андреев из Приозерского района представил Ленинградскую область в финале конкурса Олега Газманова «Родники. Дети. 2026». На гала-концерте мальчик не только выступил сам, но и исполнил гимн «Родников» вместе с Олегом Газмановым.

В администрации Приозерского района рассказали, что перед Федором стояла непростая задача — собраться, зажечь зал и запомниться зрителям. Эту цель ему поставила мама Зоя Николаевна. Юный вокалист из Ленобласти справился с выступлением и получил теплую поддержку земляков.

«Федор, мы безмерно гордимся тобой! Ты - наша звездочка! Желаем тебе не останавливаться на достигнутом, покорять новые творческие вершины и стать настоящим Великим артистом!», – написали в администрации Приозерского района

