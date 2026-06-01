В Ленобласти 115 гостевых домов прошли обязательную процедуру классификации и получили уникальные номера в федеральном реестре средств размещения. Это составляет почти 20 процентов от всех коллективных средств размещения в регионе.

Наибольшее количество таких домов сосредоточено в трёх районах. Лидирует Приозерский район, на который приходится 30,4 процента от общего числа. На втором месте — Волховский район с показателем 12,2 процента. Замыкает тройку Выборгский район — 11,3 процента. Общий номерной фонд этих объектов насчитывает 556 номеров, а суммарная вместимость — 1 476 мест.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова отметила, что регистрация в реестре даёт владельцам гостевых домов ряд преимуществ.

«Регистрация в реестре даёт право работать без штрафов, повышает доверие туристов и даёт доступ к туроператорам. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. Дополнительных требований со стороны региона пока нет», — пояснила Мельникова.

Эксперимент по обязательной классификации гостевых домов стартовал в сентябре 2025 года. Если объект не внесён в реестр, агрегаторы бронирования не имеют права его показывать, что считается нарушением. Это правило действует на всех площадках — от специализированных сайтов бронирования до социальных сетей. Подробную информацию можно найти на официальном сайте комитета.