Более ста гостевых домов Ленинградской области внесены в федеральный реестр средств размещения

В Ленобласти 115 гостевых домов прошли обязательную процедуру классификации и получили уникальные номера в федеральном реестре средств размещения. Это составляет почти 20 процентов от всех коллективных средств размещения в регионе. 

Наибольшее количество таких домов сосредоточено в трёх районах. Лидирует Приозерский район, на который приходится 30,4 процента от общего числа. На втором месте — Волховский район с показателем 12,2 процента. Замыкает тройку Выборгский район — 11,3 процента. Общий номерной фонд этих объектов насчитывает 556 номеров, а суммарная вместимость — 1 476 мест.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова отметила, что регистрация в реестре даёт владельцам гостевых домов ряд преимуществ.

«Регистрация в реестре даёт право работать без штрафов, повышает доверие туристов и даёт доступ к туроператорам. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. Дополнительных требований со стороны региона пока нет», — пояснила Мельникова.

Эксперимент по обязательной классификации гостевых домов стартовал в сентябре 2025 года. Если объект не внесён в реестр, агрегаторы бронирования не имеют права его показывать, что считается нарушением. Это правило действует на всех площадках — от специализированных сайтов бронирования до социальных сетей. Подробную информацию можно найти на официальном сайте комитета.

Экстренное предупреждение о непогоде продлили в Ленобласти

В ночные и утренние часы 2 июня в регионе ожидается густой туман.

В Ленинградской области продлили до утра 2 июня желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Туман. Период предупреждения с 01 ч. 02 июня до 09 ч. 02 июня. Местами туман при видимости 500 метров и менее», — указано в сообщении.

В Ленобласти подсчитали число обитающих в лесах лосей, глухарей, медведей и кабанов
Для этого инспекторам пришлось преодолеть почти 2 тысячи маршрутов протяженностью свыше 17,6 тысячи километров. В лесах Ленинградской области обитают...
31.05.2026
Пассажир русским матом посадил самолет в США
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
