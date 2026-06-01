Губернатор Ленинградской области напомнил о комплексе мер поддержки, которые предоставляются семьям региона, начиная с этапа беременности. Каждому новорождённому, зарегистрированному в 47-м регионе, вручаются медаль и подарок.

«Пусть каждый ребёнок, большой или маленький, знает: о нём помнят. Его любят. Его защитят», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Для будущих мам предусмотрена финансовая помощь: обучающиеся в колледжах и вузах получают 100 тысяч рублей, 15 тысяч рублей на подготовку к родам выделяется по электронному сертификату, а также 10 тысяч рублей на компенсацию проезда до роддома и обратно. Кроме того, беременных сопровождает персональный консультант в рамках социального патронажа. Поддержка детей включает региональный материнский капитал до 175 тысяч рублей, студенческий семейный капитал в размере 300 тысяч рублей, а также выплату молодым семьям 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.

Молодые семьи могут получить компенсацию части стоимости аренды жилья — до 75 процентов. Для ребёнка до двух лет действует бесплатный прокат детских товаров, а для детей до трёх лет (в многодетных, студенческих семьях, семьях с двойняшками и более, детьми-инвалидами, а также для единственного родителя) предусмотрена услуга «социальная няня». В случае сложных ситуаций открыты семейные многофункциональные центры — их в области уже пять, и за три года они помогли более чем 4 тысячам семей. Здесь же можно получить услуги семейной медиации, психологическую и юридическую помощь.

В Ленинградской области выстроена трёхуровневая система психологической помощи, которую координирует Региональный центр. Главное нововведение — мобильные бригады: если ребёнок находится в кризисе или школе срочно нужны психологи, межведомственная команда выезжает на место. Задача центра — максимально живое участие, чтобы помогать детям в сложных ситуациях.

Для детей-сирот также предусмотрены серьёзные меры: компенсация проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно, ремонт жилья, выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, предоставление собственного благоустроенного жилья и бесплатная юридическая помощь. Гражданам, желающим принять ребёнка на воспитание в семью, помогают в специализированных центрах, где оказывают педагогическую, юридическую и социальную поддержку.