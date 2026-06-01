Делегацию школьников из Ленинградской области приняли в Совете Федерации в Международный день защиты детей. Об этом сообщил сенатор РФ от региона Сергей Перминов.

В состав делегации вошли дети участников СВО, победители олимпиад, дети-сироты и ребята с особенностями здоровья. Поездка состоялась при поддержке Российского детского фонда.

Отдельную благодарность сенатор выразил руководителю регионального отделения фонда Наталье Меркуловой за помощь в организации мероприятия.

«В День Защиты Детей по многолетней традиции принимаем в сенате делегацию юных земляков из Ленинградской области. Для них были организованы экскурсия в Совете Федерации, знакомящая с работой палаты регионов, и вручение памятных подарков. В делегацию вошли дети героев-участников СВО, победители олимпиад, дети-сироты и ребята с особенностями здоровья. От души поддерживаем инициативу Российского Детского Фонда. И отдельное спасибо главе его реготделения Наталье Меркуловой!», – рассказал Сергей Перминов.

Фото: Сергей Перминов