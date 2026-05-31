Сергей Перминов отметил высокую эффективность системы грантовой поддержки в Ленобласти

Ранее программа адаптивного плавания для детей с ограниченными возможностями здоровья от организации «Добро для Всех» получила признание на федеральном уровне, став финалистом конкурса «Меняем мир вместе». 

Проект организации «Добро для Всех» из Ленинградской области, направленный на реабилитацию и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, был представлен в Общественной палате РФ как образцовая. Инициатива успешно развивается благодаря грантовой поддержке губернатора региона Александра Дрозденко.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя эффективность проекта, подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря комплексной работе региональных властей.

«Без подготовленных, погруженных в нюансы и методики кадров инклюзивная система не может быть эффективно реализована. Без инфраструктуры, которая основывается на выверенных подходах, не будет необходимых элементов системы, выстраивающихся в нужный на территории комплекс. А без нормального отношения общества, помогающего жителям с особенностями здоровья, не создать благоприятную, поддерживающую среду», — цитирует сенатора 47channel.

Сергей Перминов отметил, что в Ленобласти выстроена системная работа грантовой поддержки, ориентированная на решение острых социальных вопросов и активное вовлечение гражданского сектора. Успех проекта по реабилитационному плаванию на всероссийском уровне подтверждает эффективность региональных практик, которые теперь могут стать примером для других субъектов страны. 

«Наши региональные практики получают заслуженное внимание на федеральном уровне, достойно показывают себя в конкурсах. И конечно, мы все болеем в финале за наш проект по реабилитационному плаванию для детей с ОВЗ. Важно, чтобы о нем знали люди, — это тоже в помощь»,  — добавил сенатор.

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

Врачи удалили пациентке часть желудка из-за прогрессирующей язвы.

В Екатеринбурге местная жительница в течение долгого времени страдала от изжоги и чувства тяжести после еды, но вместо визита к гастроэнтерологу предпочитала купировать симптомы таблетками для пищеварения. Но в итоге привычный дискомфорт сменился острой болью в животе. Всему виной, как оказалось, была запущенная стадия язвы желудка, пишет «Доктор Питер».

Диагноз врачей после госпитализации пациентки был неутешительным. У женщины развилась прободная язва желудка, осложненная воспалением поджелудочной железы и разлитым перитонитом — состоянием, представляющим смертельную угрозу. Женщина требовалась срочная операция. В ходе хирургического вмешательства хирургам пришлось удалить две трети желудка пациентке, а также провести санацию и дренирование брюшной полости, рассказали в региональном Минздраве.

Благодаря профессионализму врачей пациентка была спасена. Спустя 12 дней после операции ее выписали из стационара. Сейчас жизни женщины ничто не угрожает. Теперь пациентке предстоит кардинально пересмотреть образ жизни и придерживаться строгой диеты всю оставшуюся жизнь.

23.05.2026
