Ранее программа адаптивного плавания для детей с ограниченными возможностями здоровья от организации «Добро для Всех» получила признание на федеральном уровне, став финалистом конкурса «Меняем мир вместе».

Проект организации «Добро для Всех» из Ленинградской области, направленный на реабилитацию и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, был представлен в Общественной палате РФ как образцовая. Инициатива успешно развивается благодаря грантовой поддержке губернатора региона Александра Дрозденко.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, комментируя эффективность проекта, подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря комплексной работе региональных властей.

«Без подготовленных, погруженных в нюансы и методики кадров инклюзивная система не может быть эффективно реализована. Без инфраструктуры, которая основывается на выверенных подходах, не будет необходимых элементов системы, выстраивающихся в нужный на территории комплекс. А без нормального отношения общества, помогающего жителям с особенностями здоровья, не создать благоприятную, поддерживающую среду», — цитирует сенатора 47channel.

Сергей Перминов отметил, что в Ленобласти выстроена системная работа грантовой поддержки, ориентированная на решение острых социальных вопросов и активное вовлечение гражданского сектора. Успех проекта по реабилитационному плаванию на всероссийском уровне подтверждает эффективность региональных практик, которые теперь могут стать примером для других субъектов страны.