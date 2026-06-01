weather 15.9°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / В Ленобласти перенесли проверку систем оповещения

Новости Социум

В Ленобласти перенесли проверку систем оповещения

Старт проверки намечен на 16:00, 1 июня.

В Ленинградской области проверка систем оповещения 1 июня пройдет с 16 до 17 часов. О переносе предупреждает Комитет правопорядка и безопасности региона.


« Уважаемые жители и гости Ленинградской области! Корректировка по времени: проверку системы оповещения перенесли на 16.00», — указано в сообщении.

Ранее соответствующие мероприятия были запланированы на период с 13 до 14 часов.

Вам будет интересно
Иномарка врезалась в столб в Кировском районе: пострадали три человека
Полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии в Павлово. В Кировском районе Ленинградской области 31 мая произошла авария с тремя пострадавш...
31.05.2026
282

Теги

проверка систем оповещения
Новости Социум Главное

Система поддержки участников СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне

Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Госсовета по поддержке участников боевых действий. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о мерах помощи бойцам после возвращения к мирной жизни. В обсуждении также участвовали Алексей Дюмин и Анна Цивилева.

Система поддержки участников СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне - Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Го
Фото: lenobl_ru.

Особое внимание глава региона уделил ветеранам, которые хотят открыть собственное дело. В Ленинградской области для них действует программа «Бизнес Героев 47». Участников обучают основам предпринимательства, помогают запускать проекты и сопровождают на первых этапах работы.

Кроме того, ветераны могут получить льготный заем под 1 % годовых и гранты на развитие бизнеса на сумму от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Как отметил Александр Дрозденко, это одни из самых выгодных условий в стране для участников СВО.

Представленные практики получили высокую оценку. Комиссия рекомендовала другим регионам изучить и использовать опыт Ленинградской области.

Также губернатор предложил новые меры поддержки: преференции при госзакупках, помощь с жильем, выделение земли для бизнеса и дополнительные субсидии работодателям, которые трудоустраивают ветеранов с инвалидностью.

«Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать еще больше», – сказал Александр Дрозденко

Вам будет интересно
Ленобласть заняла 14 место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей
Фото: lenobl.ru Ленинградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2025 году. Рейтинг подготовлен РИА...
01.06.2026
143

Теги

СВО Ленинградская область Александр Дрозденко

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка
Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

22:20 31.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться