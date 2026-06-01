Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 32 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;
км 38,46 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
км 638-641 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 68 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт;
км 60-64-60 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, мех.скашивание травы на обочинах и откосах;
км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, мех.скашивание травы на обочинах и откосах;
км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности на обочинах гербицидами.
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы ручным способом;
км 100-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 124-125 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 21-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.