В 47-м регионе повысят финансирование школьного питания.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о о планах повысить расходы на школьное питание. О таком решении глава региона объявил 1 июня, отвечая на жалобу местного жителя на недостаточный объем финансирования рациона в Андриановском центре образования.

Глава Ленобласти пояснил, что по действующим нормам СанПиН на дневное питание одного ребенка выделяется 119 рублей. Губернатор назвал эти цифры недостаточными, указав на то, что качество и сбалансированность питания являются абсолютным приоритетом для региона.

«Надо повышать однозначно, ведь в школах у нас цифры уже выше, правильно ведь? При этом в школах у нас не трехразовое или четырехразовое питание. По детишкам на питание нам точно не нужно экономить», — заявил губернатор.

Александр Дрозденко также инициировал создание специальной рабочей группы, в которую войдут представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, профильные специалисты и нутрициологи, чтобы оперативно пересмотреть нормативы. Глава региона также добавил, что повышение расходов будет полностью покрыто за счет средств бюджетного финансирования, поэтому размер родительской платы останется неизменным.

