Иномарка выгорела дотла во Всеволожске

Информация о пострадавших не поступала.

В городе Всеволожске Ленинградской области ликвидировали возгорание иномарки. Об этом 1 июня передает региональное управление МЧС.

По имеющейся информации, горел легковой автомобиль Ford Focus. В результате ЧП иномарка была полностью уничтожена огнем.

«Пострадавших нет. На месте работал личный состав АЦ 96 ПСЧ ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области», — указано в сообщении.

Александр Дрозденко: Ленобласть увеличит расходы на питание школьников

В 47-м регионе повысят финансирование школьного питания.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о о планах повысить расходы на школьное питание. О таком решении глава региона объявил 1 июня, отвечая на жалобу местного жителя на недостаточный объем финансирования рациона в Андриановском центре образования.

Глава Ленобласти пояснил, что по действующим нормам СанПиН на дневное питание одного ребенка выделяется 119 рублей. Губернатор назвал эти цифры недостаточными, указав на то, что качество и сбалансированность питания являются абсолютным приоритетом для региона.

«Надо повышать однозначно, ведь в школах у нас цифры уже выше, правильно ведь? При этом в школах у нас не трехразовое или четырехразовое питание. По детишкам на питание нам точно не нужно экономить», — заявил губернатор. 

Александр Дрозденко также инициировал создание специальной рабочей группы, в которую войдут представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, профильные специалисты и нутрициологи, чтобы оперативно пересмотреть нормативы. Глава региона также добавил, что повышение расходов будет полностью покрыто за счет средств бюджетного финансирования, поэтому размер родительской платы останется неизменным. 

Пассажир русским матом посадил самолет в США
12:01 01.06.2026

