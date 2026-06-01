weather 14.2°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / Две многодетные семьи из Ленобласти получили новые микроавтобусы от правительства региона

Новости Социум Главное

Две многодетные семьи из Ленобласти получили новые микроавтобусы от правительства региона

Сегодня, 1 июня, День защиты детей две многодетные семьи из Тосненского и Ломоносовского районов получили ключи от новых автомобилей прямо с внутреннего двора правительства Ленинградской области.

Две многодетные семьи из Ленобласти получили новые микроавтобусы от правительства региона - Сегодня, 1 июня, День защиты детей две многодетные семьи из Тосненского и Ломоносовского районов пол
Фото здесь и далее: Online47

Микроавтобусы марки «ГАЗ» вручил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин. В мероприятии также приняли участие председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачёва и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Толстова.

Каждый микроавтобус оснащён восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимней резины и полисом ОСАГО. Право на получение автомобиля имеют семьи, в которых воспитываются шестеро и более детей. Если в семье воспитываются 10 и более детей, регион предоставляет второй автомобиль.

Две многодетные семьи из Ленобласти получили новые микроавтобусы от правительства региона - Сегодня, 1 июня, День защиты детей две многодетные семьи из Тосненского и Ломоносовского районов пол

Александр Кялин отметил, что сегодня региональная социальная поддержка семей с детьми насчитывает 50 мер, и они востребованы.

«В будущем планируем ввести эквивалент автомобилю — денежный сертификат на улучшение жилищных условий. Машина — это хорошо, но иногда в жизни требуется решение других вопросов», — подчеркнул вице-губернатор.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко в День защиты детей перечислил меры поддержки семей с детьми в Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области напомнил о комплексе мер поддержки, которые предоставляются семьям региона, начиная с этапа беременности. Каждому нов...
01.06.2026
156

Две многодетные семьи из Ленобласти получили новые микроавтобусы от правительства региона - Сегодня, 1 июня, День защиты детей две многодетные семьи из Тосненского и Ломоносовского районов пол

В настоящее время в Ленинградской области статус многодетных имеют более 30 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 100 тысяч детей. Среди наиболее востребованных мер поддержки — предоставление детских товаров в пунктах проката, услуги социальной няни, единовременная выплата семьям до 35 лет при рождении третьего и последующих детей в размере 300 тысяч рублей, региональный материнский капитал при рождении третьего и каждого следующего ребёнка (146 802 рубля), предоставление земельных участков либо земельного капитала, компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды и письменных принадлежностей, освобождение от платы за детский сад, а также бесплатный проезд на автомобильном транспорте для школьников и льготный проезд на железнодорожном транспорте для всех членов многодетной семьи.

Теги

Ленобласть многодетная семья выплаты многодетным микроавтобус
Новости Происшествия

В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства. 

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без  лицензии в особо крупном размере. 

Видео: МВД по СПб и ЛО

Вам будет интересно
Житель Гатчинского округа ударил топором брата по голове из-за ссоры с другими людьми
Нетрезвый 48-летний мужчина несколько раз ударил топором по голове своего брата и повредил дверь супермаркета на улице Строителей в поселке Сиверский...
01.06.2026
138

Теги

контрафактный алкоголь Ломоносовский район ФСБ России

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться