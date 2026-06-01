Сегодня, 1 июня, День защиты детей две многодетные семьи из Тосненского и Ломоносовского районов получили ключи от новых автомобилей прямо с внутреннего двора правительства Ленинградской области.

Микроавтобусы марки «ГАЗ» вручил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин. В мероприятии также приняли участие председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачёва и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Толстова.

Каждый микроавтобус оснащён восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимней резины и полисом ОСАГО. Право на получение автомобиля имеют семьи, в которых воспитываются шестеро и более детей. Если в семье воспитываются 10 и более детей, регион предоставляет второй автомобиль.

Александр Кялин отметил, что сегодня региональная социальная поддержка семей с детьми насчитывает 50 мер, и они востребованы.

«В будущем планируем ввести эквивалент автомобилю — денежный сертификат на улучшение жилищных условий. Машина — это хорошо, но иногда в жизни требуется решение других вопросов», — подчеркнул вице-губернатор.

Вам будет интересно Александр Дрозденко в День защиты детей перечислил меры поддержки семей с детьми в Ленинградской области Губернатор Ленинградской области напомнил о комплексе мер поддержки, которые предоставляются семьям региона, начиная с этапа беременности. Каждому нов...

В настоящее время в Ленинградской области статус многодетных имеют более 30 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 100 тысяч детей. Среди наиболее востребованных мер поддержки — предоставление детских товаров в пунктах проката, услуги социальной няни, единовременная выплата семьям до 35 лет при рождении третьего и последующих детей в размере 300 тысяч рублей, региональный материнский капитал при рождении третьего и каждого следующего ребёнка (146 802 рубля), предоставление земельных участков либо земельного капитала, компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды и письменных принадлежностей, освобождение от платы за детский сад, а также бесплатный проезд на автомобильном транспорте для школьников и льготный проезд на железнодорожном транспорте для всех членов многодетной семьи.