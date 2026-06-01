Глава региона поручил исправить ошибку, из-за которой дорога «прошла» через жилой дом.

Губернатор Александр Дрозденко на прямой линии 1 июня поручил скорректировать границы лесной дороги в деревне Черная Кировского района, которая по документам проходит через частные жилые участки.

Как рассказала главе региона местная жительница, в ходе оформления наследства в деревне Черная она выяснила, что границы лесной дороги в документах оказались шире, чем они есть на самом деле. Согласно кадастровым данным, ширина полосы отвода достигла 19 метров, хотя фактически дорога занимает не более 8–9 метров. Эта ошибка привела к тому, что границы дорожного объекта наложились на частные земельные участки, а сама линия проезда оказалась прочерчена прямо через жилой дом, доставшийся заявительнице от отца.

Александр Дрозденко назвал ситуацию недопустимой. Глава региона дал поручение Комитету по управлению государственным имуществом, дорожному комитету, Росреестру и районной администрации провести проверку и привести документальные границы дороги в соответствие с фактическим расположением.

