Глава региона взял на контроль проблему жительницы деревни Велькота с подключением электричества.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разобраться в ситуации жительницы деревни Велькота Кингисеппского района, которая столкнулась с задержкой присоединения жилого участка к электросетям.
Со слов женщины, ее участок не получил доступа к электросетям, хотя договор был заключен, а все необходимые средства со стороны заявительницы внесены в установленные сроки. Александр Дрозденко поручил оперативно отработать жалобу. В ближайшее время с местной жительницей свяжутся профильные специалисты, а также представители «Россети Ленэнерго».
«Ленэнерго обязана договор выполнить в те сроки, которые установлены договором. Тем более, что вы, как вторая сторона по договору, все свои обязательства выполнили», — добавил губернатор.