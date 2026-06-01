Жительнице Ленобласти помогут подключить электричество на участке после вмешательства губернатора

Новости Социум

Жительнице Ленобласти помогут подключить электричество на участке после вмешательства губернатора

Глава региона взял на контроль проблему жительницы деревни Велькота с подключением электричества.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разобраться в ситуации жительницы деревни Велькота Кингисеппского района, которая столкнулась с задержкой присоединения жилого участка к электросетям.

Со слов женщины, ее участок не получил доступа к электросетям, хотя договор был заключен, а все необходимые средства со стороны заявительницы внесены в установленные сроки. Александр Дрозденко поручил оперативно отработать жалобу. В ближайшее время с местной жительницей свяжутся профильные специалисты, а также представители «Россети Ленэнерго».

«Ленэнерго обязана договор выполнить в те сроки, которые установлены договором. Тем более, что вы, как вторая сторона по договору, все свои обязательства выполнили», — добавил губернатор. 

Новости Происшествия

В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства. 

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без  лицензии в особо крупном размере. 

Видео: МВД по СПб и ЛО

Пассажир русским матом посадил самолет в США
12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
06:41 01.06.2026

