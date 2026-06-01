weather 8.9°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / Светлана Журова поблагодарила жителей Ленобласти за поддержку на предварительном голосовании

Новости Социум

Светлана Журова поблагодарила жителей Ленобласти за поддержку на предварительном голосовании

Депутат Госдумы заручилась поддержкой почти 17 тысяч избирателей на праймериз во Всеволожском одномандатном округе №112.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова выразила слова благодарности жителям Ленинградской области, проголосовавшим за нее в ходе предварительного голосования партии «Единая Россия». 

«Ваше доверие для меня — главная ценность и стимул работать дальше вместе с вами. 16 869 голосов - это хороший результат, это огромная ответственность и поддержка, которую я чувствую. Обещаю, что не подведу», — заявила парламентарий.

В своем обращении депутат также поблагодарила конкурентов за честную борьбу, подчеркнув важность полученного опыта. Журова отметила, что впереди у команды предстоит масштабная работа в рамках подготовки к осенним выборам в Госдуму и Законодательное собрание региона. 

Мы с вами — одна #Команда47 и команда #ЕдинаяРоссия, и я знаю, что вместе мы свернем горы. Я всегда остаюсь на связи. Пишите, приходите на приемы, делитесь своими мыслями и тревогами в соцсетях. Я всегда стараюсь помочь и сделать всё, что в моих силах. Очень ценю обратную связь от вас", — добавила Светлана Журова.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко: Ленобласть увеличит расходы на питание школьников
В 47-м регионе повысят финансирование школьного питания. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о о планах повысить расходы на ш...
01.06.2026
134

Теги

Светлана Журова предварительное голосование
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 2 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 32 ограничение скорости движения в  направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 38,46 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 638-641 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 68 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт;

км 60-64-60 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, мех.скашивание травы на обочинах и откосах;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, мех.скашивание травы на обочинах и откосах;

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления, обочина с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности на обочинах гербицидами.     

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы ручным способом;

км 100-114   ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 124-125 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 21-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.            

Теги

дорожные ограничения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться