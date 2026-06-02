В 2027 году жителей России ждет одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля, следует из представленного проекта производственного календаря.

Как сообщила РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Рогалеа, это связано с переносом выходного дня с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Таким образом, в честь Дня защитника Отечества будут созданы непрерывные трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля.

Официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством России, однако представленный проект уже даёт представление о том, как будет организован рабочий график.

Шестидневных рабочих недель в 2026 году для россиян, работающих по пятидневному графику, не будет.