Главная / Новости / Россиян в 2027 году ждет одна шестидневная рабочая неделя

Новости Социум Главное

Россиян в 2027 году ждет одна шестидневная рабочая неделя

В 2027 году жителей России ждет одна шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля, следует из представленного проекта производственного календаря.

Как сообщила РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Рогалеа, это связано с переносом выходного дня с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Таким образом, в честь Дня защитника Отечества будут созданы непрерывные трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля.

Официально производственный календарь на 2027 год еще не утвержден правительством России, однако представленный проект уже даёт представление о том, как будет организован рабочий график.

Шестидневных рабочих недель в 2026 году для россиян, работающих по пятидневному графику, не будет.

Россия ограничила ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении

Россия со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Причиной называются участившиеся случаи нарушений при поставках в нашу страну.

Под запрет попадали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины, а также свежий виноград. Ограничения касаются продукции происхождением и отправлением из Армении, а также ее транзита через территорию России в другие государства — члены ЕАЭС.

Ограничения на ввоз будут действовать до разработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении с 22 мая. Меры приняты до окончания инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов.

