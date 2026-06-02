ФСБ заявила о раскрытии масштабной схемы, связанной с установкой шпионских программ на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, иностранные спецслужбы использовали вредоносное программное обеспечение для получения доступа к данным смартфонов, прослушивания телефонных переговоров, а также проведения скрытого акустического и видеоконтроля окружающей обстановки. Западные спецслужбы стремились получать данные о контактах, планах и общественных настроениях напрямую, без посредников вроде НКО. Вероятно, они посчитали, что массовый взлом смартфонов оказался более простым и дешевым способом сбора информации, чем вербовка информаторов.

Также сотрудник спецслужбы заявил о выявленной закономерности: после взлома смартфона и сбора компрометирующей информации некоторые лица впоследствии попадали в санкционные списки США и Евросоюза. Собранные данные, как утверждается, могли использоваться для оказания давления на жертв.

В ФСБ подчеркнули, что современные информационные технологии активно применяются зарубежными разведывательными структурами для сбора чувствительной информации. В связи с этим в ведомстве призвали не обсуждать конфиденциальные сведения по мобильным средствам связи и в их непосредственной близости, поскольку содержание разговоров может стать известно третьим лицам и повлечь серьезные последствия.