weather 16.9°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / ФСБ раскрыла схему по установке шпионских программ на смартфоны российских чиновников

Новости Происшествия

ФСБ раскрыла схему по установке шпионских программ на смартфоны российских чиновников

ФСБ заявила о раскрытии масштабной схемы, связанной с установкой шпионских программ на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, иностранные спецслужбы использовали вредоносное программное обеспечение для получения доступа к данным смартфонов, прослушивания телефонных переговоров, а также проведения скрытого акустического и видеоконтроля окружающей обстановки. Западные спецслужбы стремились получать данные о контактах, планах и общественных настроениях напрямую, без посредников вроде НКО. Вероятно, они посчитали, что массовый взлом смартфонов оказался более простым и дешевым способом сбора информации, чем вербовка информаторов.

Также сотрудник спецслужбы заявил о выявленной закономерности: после взлома смартфона и сбора компрометирующей информации некоторые лица впоследствии попадали в санкционные списки США и Евросоюза. Собранные данные, как утверждается, могли использоваться для оказания давления на жертв.

Вам будет интересно
Депутата Свердловского поселения отправили под стражу
Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу депутата Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Дмитрия Бойченко....
30.05.2026
353

В ФСБ подчеркнули, что современные информационные технологии активно применяются зарубежными разведывательными структурами для сбора чувствительной информации. В связи с этим в ведомстве призвали не обсуждать конфиденциальные сведения по мобильным средствам связи и в их непосредственной близости, поскольку содержание разговоров может стать известно третьим лицам и повлечь серьезные последствия.

Теги

вредоносное ПО чиновники фсб
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: Вековой юбилей Ленобласти обязан стать знаковым событием и для региона, и в масштабах страны

На днях прошло совещание оргкомитета по подготовке к 100-летию Ленобласти. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, план сверстан – и федеральный, и региональный. Запланировано более тысячи мероприятий: стройки, открытие соцобъектов, форумы, выставки, соревнования, молодежные акции, концерты, спектакли.

Как отметил в беседе с ivbg.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов, важно, чтобы такой юбилей был не только событийным, но и еще отразился на инфраструктуре, а значит и на комфорте ленинградцев.

«Вековой юбилей области обязан стать как знаковым событием в измерении региона, так и заметным в масштабах страны. И эта дата, конечно, должна не только быть празднично отмечена, подчеркивая яркие стороны нашего субъекта и достижения его жителей, но и ознаменоваться вводом объектов, оставив наследие, которое будет служить землякам и в предстоящие годы», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что план приуроченных к дате мероприятий масштабен и соответствует ее значимости. Они будут включать и события на федеральных площадках. Работа по их подготовке началась заблаговременно, является продолжительной. Но можно не сомневаться, что региональная управленческая команда сделает все, чтобы в 2027 году торжества в честь области прошли на высочайшем уровне.

«Как указал губернатор, бренд столетия Ленинградской области должен обрести узнаваемость. Полагаю, с широкой линейкой мероприятий, вовлекающих разные круги участников на всей территории субъекта на протяжении года, а также федеральным акцентам, в том числе по линии Совета Федерации, удастся добиться того, чтобы юбилей «прозвучал» и сделал это красиво», – резюмировал Сергей Перминов

Вам будет интересно
Школьники из Ленобласти побывали на экскурсии в Совете Федерации
Делегацию школьников из Ленинградской области приняли в Совете Федерации в Международный день защиты детей. Об этом сообщил сенатор РФ от региона Серг...
01.06.2026
148

Теги

Сергей Перминов Ленинградская область

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться