Затраты участников ПМЭФ-2025 оказались почти в три раза выше, чем у обычных туристов в Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщает Neva.Today. Средний чек гостей форума составил 3,5 тысячи рублей. Это почти в три раза выше расходов туристов в Петербурге.

Самый заметный разрыв пришелся на премиальный ретейл. Обычные туристы тратили в этом сегменте около 15,9 тысячи рублей, а средний чек участников ПМЭФ доходил до 142,9 тысячи рублей.

В категории одежды и обуви расходы гостей форума были выше примерно в шесть раз. Также участники ПМЭФ тратили больше среднего на электронику, подарки, цветы, рестораны и кафе.

Повседневные категории гостей форума интересовали меньше. Расходы на развлечения, винные магазины, железнодорожные билеты и туристические сервисы оказались примерно на уровне обычных путешественников.

По оценке аналитиков, ПМЭФ оказывает заметный, но локальный эффект на экономику Санкт-Петербурга. Гости форума чаще оставляют крупные суммы в премиальном сегменте, дорогих ресторанах, гостиницах и транспорте.

При этом структура городской экономики из-за форума не меняется. Основные расходы в центре Петербурга в дни ПМЭФ по-прежнему формируют сами петербуржцы.