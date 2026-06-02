Гости ПМЭФ-2025 потратили в три раза больше, чем туристы в Петербурге в 2026 году

Новости Экономика

Гости ПМЭФ-2025 потратили в три раза больше, чем туристы в Петербурге в 2026 году

Затраты участников ПМЭФ-2025 оказались почти в три раза выше, чем у обычных туристов в Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщает Neva.Today. Средний чек гостей форума составил 3,5 тысячи рублей. Это почти в три раза выше расходов туристов в Петербурге.

Самый заметный разрыв пришелся на премиальный ретейл. Обычные туристы тратили в этом сегменте около 15,9 тысячи рублей, а средний чек участников ПМЭФ доходил до 142,9 тысячи рублей.

В категории одежды и обуви расходы гостей форума были выше примерно в шесть раз. Также участники ПМЭФ тратили больше среднего на электронику, подарки, цветы, рестораны и кафе.

Повседневные категории гостей форума интересовали меньше. Расходы на развлечения, винные магазины, железнодорожные билеты и туристические сервисы оказались примерно на уровне обычных путешественников.

По оценке аналитиков, ПМЭФ оказывает заметный, но локальный эффект на экономику Санкт-Петербурга. Гости форума чаще оставляют крупные суммы в премиальном сегменте, дорогих ресторанах, гостиницах и транспорте.

При этом структура городской экономики из-за форума не меняется. Основные расходы в центре Петербурга в дни ПМЭФ по-прежнему формируют сами петербуржцы.

Новости Происшествия

Иномарка съехала в кювет и перевернулась в Гатчинском округе

Водитель Renault Logan пострадал после съезда в кювет и опрокидывания автомобиля на 81-м километре трассы Р-23 в Гатчинском округе 2 июня около 05:33.

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Пострадавшего извлекли из автомобиля и госпитализировали.

На месте ДТП работал личный состав 106-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас. Личность водителя уточняется.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
