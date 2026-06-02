Главная / Новости / В Госдуме рассказали, как студенткам в декрете получить пособие

В Госдуме рассказали, как студенткам в декрете получить пособие

Беременные студентки очной формы обучения в вузах, колледжах и училищах, независимо от того, обучаются ли они на бюджетной или платной основе, имеют право на декретный отпуск с выплатой от Социального фонда РФ.

Пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период декретного отпуска. Раньше оно равнялось стипендии, но с 1 сентября 2025 года размер пособия увеличился до уровня прожиточного минимума, сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Пособие можно оформить через Госуслуги, в МФЦ, либо же в клиентской службе Социального фонда. Необходимо лишь предоставить справку из женской консультации о периоде нетрудоспособности по беременности и справку из деканата или учебной части. При этом, по словам Коломейцева, для оформления декрета не имеет значения, взят ли академический отпуск.

Новости Спорт Главное

Футболист может получить 300 млн рублей сразу и еще по 20 млн в месяц просто за продление контракта с «Зенитом»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может подписать новый контракт с петербургским клубом до 2030 года. Об этом сообщает «МК в Питере» и спортивное издание «Чемпионат». Сейчас футболист и «Зенит» находятся на последней стадии переговоров.

По данным издания, после подписания нового соглашения ежемесячная зарплата Глушенкова вырастет на 5 миллионов рублей. Вместо 15 миллионов рублей он будет получать 20 миллионов рублей в месяц.

За продление контракта «Зенит» также выплатит Глушенкову единоразовый бонус в размере 300 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей за переподписание получит агент футболиста.

Кроме того, в новом соглашении предусмотрен «бонус за лояльность». Это значит, что после каждого трансферного окна, в котором Глушенков останется в «Зените», клуб будет выплачивать ему фиксированную сумму.

