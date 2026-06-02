Футболист может получить 300 млн рублей сразу и еще по 20 млн в месяц просто за продление контракта с «Зенитом»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может подписать новый контракт с петербургским клубом до 2030 года. Об этом сообщает «МК в Питере» и спортивное издание «Чемпионат». Сейчас футболист и «Зенит» находятся на последней стадии переговоров.

По данным издания, после подписания нового соглашения ежемесячная зарплата Глушенкова вырастет на 5 миллионов рублей. Вместо 15 миллионов рублей он будет получать 20 миллионов рублей в месяц.

За продление контракта «Зенит» также выплатит Глушенкову единоразовый бонус в размере 300 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей за переподписание получит агент футболиста.

Кроме того, в новом соглашении предусмотрен «бонус за лояльность». Это значит, что после каждого трансферного окна, в котором Глушенков останется в «Зените», клуб будет выплачивать ему фиксированную сумму.

В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест»

В Ленобласти с 12 по 14 июня состоится первый конный фестиваль «КониФест».

Фестиваль пройдет на территории конноспортивного клуба «Приор» во Всеволожском районе. Гостей ждут выступления конных театров, показательные номера мастеров джигитовки и вольтижировки, а также возможность познакомиться с различными породами лошадей и пообщаться с животными в контактных конюшнях.

Фото: пресс-служба фестиваля «КониФест»

Отдельная программа подготовлена для детей. Для самых маленьких гостей организуют «Остров детства» с мастер-классами, аквагримом и интерактивными площадками. Для ребят постарше будут работать зона активных развлечений с надувной полосой препятствий, батутами, тарзанкой и каруселью. 12 июня на фестивале также состоится открытый чемпионат по хоббихорсингу.

Спортивная часть программы включает соревнования по конкуру. Участники будут преодолевать препятствия высотой от 90 до 110 сантиметров, а также поборются за победу в состязаниях на мощность прыжка.

Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая гастрономическая зона. Организаторы обещают дегустации блюд полевой и национальной кухни.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
