Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может подписать новый контракт с петербургским клубом до 2030 года. Об этом сообщает «МК в Питере» и спортивное издание «Чемпионат». Сейчас футболист и «Зенит» находятся на последней стадии переговоров.

По данным издания, после подписания нового соглашения ежемесячная зарплата Глушенкова вырастет на 5 миллионов рублей. Вместо 15 миллионов рублей он будет получать 20 миллионов рублей в месяц.

За продление контракта «Зенит» также выплатит Глушенкову единоразовый бонус в размере 300 миллионов рублей. Еще 100 миллионов рублей за переподписание получит агент футболиста.

Кроме того, в новом соглашении предусмотрен «бонус за лояльность». Это значит, что после каждого трансферного окна, в котором Глушенков останется в «Зените», клуб будет выплачивать ему фиксированную сумму.