Главная / Новости / В Петербурге подростки на питбайке, пытаясь скрыться от полиции, попали в ДТП

Новости Происшествия

В Петербурге подростки на питбайке, пытаясь скрыться от полиции, попали в ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить троих подростков, двигавшихся на питбайках по Петергофскому шоссе, однако юные водители проигнорировали требования полицейских и попытались скрыться.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В результате двое подростков 14 и 15 лет попали в ДТП, которое, к счастью, оказалось несерьезным. Третий нарушитель — 16-летний питбайкер — был остановлен и задержан сотрудниками полиции.

В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы. Питбайки изъяты и помещены на спецстоянку. Информация о происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности

питбайк Петербург полиция ДТП подростки
Новости Социум

Ученые посчитали поколения людей за всю историю планеты

Ученые рассчитали, сколько поколений могло смениться за 300 тысяч лет существования человечества. Расчеты основаны на исследованиях генетиков и эволюционных биологов.  

Чтобы определить примерное число поколений, ученые разделили возраст вида на среднюю продолжительность поколения – то есть на возраст, в котором люди обычно заводят детей. У мужчин этот показатель, как правило, выше, чем у женщин.

Для сравнения, генеалогическое древо Конфуция, жившего в 551-479 годах до нашей эры, охватывает более 80 поколений и почти 3000 лет истории. Но история всего человечества значительно длиннее.

Оценки интервала между поколениями отличаются в зависимости от данных. В Исландии за последние 300 лет он составил 30,3 года, а в Европе в 1960-2000-х годах – 29,1 года у мужчин. Генетик Мэтью Хан, изучив мутации и архивные данные, пришел к выводу, что за последние 250 тысяч лет средняя продолжительность поколения составляла около 26,9 года.

Если исходить из этого показателя, за 300 тысяч лет существования Homo sapiens могло смениться примерно 11 152 поколения.

Эволюционный биолог Мойзес Колл Масиа предлагает рассматривать более широкий диапазон. Нижнюю границу он связывает с 24,6 года – примерно таким интервалом между поколениями у шимпанзе, ближайших родственников человека. Верхнюю – с 26-30 годами, исходя из данных исследований ДНК неандертальцев.

По такой оценке, за всю историю человечества могло смениться от 10 тысяч до 12 195 поколений.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
