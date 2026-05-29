По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В городе Всеволожске Ленинградской области задержана 15-летняя местная жительница, подозреваемая в поджоге автозаправочной станции. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.

Возгорание на АЗС произошло в ночь на 28 мая на улице Приютинской. По версии следствия, несовершеннолетняя облила топливную колонку горючей жидкостью и подожгла ее, после чего попыталась скрыться. Чуть позже оперативники задержали подростка по горячим следам.

В ходе допроса девушка призналась, что действовала под влиянием куратора. Около двух недель назад с ней связался неизвестный в мессенджере. Следуя инструкциям, школьница приобрела горючее, доехала до заправки на такси и совершила поджог.

Другие обстоятельства случившегося устанавливает следствие.

Фото на миниатюре: СК РФ