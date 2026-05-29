Во Всеволожске задержали 15-летнюю школьницу за поджог заправки

Во Всеволожске задержали 15-летнюю школьницу за поджог заправки

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В городе Всеволожске Ленинградской области задержана 15-летняя местная жительница, подозреваемая в поджоге автозаправочной станции. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.

Возгорание на АЗС произошло в ночь на 28 мая на улице Приютинской. По версии следствия, несовершеннолетняя облила топливную колонку горючей жидкостью и подожгла ее, после чего попыталась скрыться. Чуть позже оперативники задержали подростка по горячим следам.

В ходе допроса девушка призналась, что действовала под влиянием куратора. Около двух недель назад с ней связался неизвестный в мессенджере. Следуя инструкциям, школьница приобрела горючее, доехала до заправки на такси и совершила поджог.

Другие обстоятельства случившегося устанавливает следствие.

Фото на миниатюре: СК РФ

Поджог АЗС всеволожск
Новости Социум

Отлов бродячих животных пройдет во Всеволожском районе

Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул.

В городе Всеволожске 1 июня специалисты проведут Отлов бродячих животных. При необходимости мероприятия пройдут и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания. Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7024-725 (доб.462) с 09:00 до 17:00 по рабочим дням», — уточнили в администрации.

Фото на миниатюре: freepik/ wirestock

отлов животных Всеволожский район

