Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что России нужна планово-капиталистическая модель образования. А обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников.
По словам Мединского, за обучение обязательно кто-то должен платить.
«Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице», – уточнил Владимир Мединский
Если обучение оплачивает предприятие, то оно в будущем должно стать работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, где выпускники будут обязаны отработать после завершения учебы.
По его словам, такая модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах.