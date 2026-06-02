Главная / Новости / Помощник президента России предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников и принудительно их распределять после обучения

Новости Социум

Помощник президента России предложил вернуть отработки для студентов-бюджетников и принудительно их распределять после обучения

Фото: Freepik.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что России нужна планово-капиталистическая модель образования. А обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников.

По словам Мединского, за обучение обязательно кто-то должен платить.

«Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет – будь добр отработать в районной больнице», – уточнил Владимир Мединский

Если обучение оплачивает предприятие, то оно в будущем должно стать работодателем студента. В качестве примера Мединский привел подготовку врачей для районных больниц, где выпускники будут обязаны отработать после завершения учебы.

По его словам, такая модель позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах.

Бомбоубежища в Петербурге не готовы принять даже чиновников

Бомбоубежища в Санкт-Петербурге начали обследовать с 2025 года, чтобы понять, можно ли их ремонтировать и использовать по назначению. Конкурсы на обследование защитных сооружений появились на сайте госзакупок. Победителями стали две компании и индивидуальный предприниматель.

Позже председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский сообщил, что на обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны запрашивают 567 миллионов рублей. По его словам, в Санкт-Петербурге насчитывается более 2000 бомбоубежищ.

На содержание защитных сооружений дополнительно просили 308,5 миллиона рублей. Еще 931,7 миллиона рублей планировали направить на закупку средств индивидуальной защиты.

При этом в ходе работы выяснилось, что проблемы есть даже с некоторыми бомбоубежищами в местах дислокации чиновников. Сейчас городские власти продолжают оценивать состояние защитных сооружений и объем необходимых работ.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
06:41 01.06.2026

