Хранение фотографии паспорта в телефоне и ее пересылка через мессенджеры могут привести к утечке персональных данных и оформлению кредитов мошенниками, предупредил юрист Александр Хаминский.

Снимок документа может попасть к злоумышленникам при потере смартфона, взломе учетной записи или заражении устройства вредоносной программой. Пароль на телефоне не гарантирует полной защиты.

«Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества. Если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть в чужие руки при утере устройства, взломе аккаунта или заражении смартфона вредоносным ПО», – предупредил Александр Хаминский

При отправке через мессенджеры копия документа может сохраниться в облачном хранилище, на устройстве получателя или попасть к третьим лицам. Мошенники могут использовать данные для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов, фишинговых атак и изготовления поддельных документов.

Эксперт рекомендовал передавать фотографию паспорта только при крайней необходимости через официальные защищенные каналы. Также не следует хранить снимок в облаке без дополнительной защиты и предоставлять лишним приложениям доступ к галерее телефона.