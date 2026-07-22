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Всего одна фотография в телефоне может оставить вас без денег

Телефон
Фото: Freepik.

Хранение фотографии паспорта в телефоне и ее пересылка через мессенджеры могут привести к утечке персональных данных и оформлению кредитов мошенниками, предупредил юрист Александр Хаминский.

Снимок документа может попасть к злоумышленникам при потере смартфона, взломе учетной записи или заражении устройства вредоносной программой. Пароль на телефоне не гарантирует полной защиты.

«Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества. Если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть в чужие руки при утере устройства, взломе аккаунта или заражении смартфона вредоносным ПО», – предупредил Александр Хаминский

При отправке через мессенджеры копия документа может сохраниться в облачном хранилище, на устройстве получателя или попасть к третьим лицам. Мошенники могут использовать данные для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов, фишинговых атак и изготовления поддельных документов.

Эксперт рекомендовал передавать фотографию паспорта только при крайней необходимости через официальные защищенные каналы. Также не следует хранить снимок в облаке без дополнительной защиты и предоставлять лишним приложениям доступ к галерее телефона.

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05.02.2021
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Теги

мошенничество безопасность телефон
Новости Социум Главное

Магнитная буря накроет Землю 23 июля

Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.

Магнитная буря накроет Землю 23 июля - Ученые прогнозирует рост геомагнитной активности уже с вечера вторника.
Фото: ИКИ РАН

В ночь на 23 июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория ИКИ РАН.

Согласно графикам, возмущения в магнитосфере планеты начнутся с полуночи и продлятся до 03:00 по московскому времени. Сила бури достигнет пяти балов, что соответствует самому слабому классу шторма. К 9:00 23 июля магнитное поле Земли полностью придет в норму.

Отметим, что ранее ученые зафиксировали мощнейшую за две недели вспышку на Солнце.

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21.07.2026
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Теги

магнитная буря ИКИ РАН

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