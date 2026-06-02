Ученые посчитали поколения людей за всю историю планеты

Ученые посчитали поколения людей за всю историю планеты

Ученые рассчитали, сколько поколений могло смениться за 300 тысяч лет существования человечества. Расчеты основаны на исследованиях генетиков и эволюционных биологов.  

Чтобы определить примерное число поколений, ученые разделили возраст вида на среднюю продолжительность поколения – то есть на возраст, в котором люди обычно заводят детей. У мужчин этот показатель, как правило, выше, чем у женщин.

Для сравнения, генеалогическое древо Конфуция, жившего в 551-479 годах до нашей эры, охватывает более 80 поколений и почти 3000 лет истории. Но история всего человечества значительно длиннее.

Оценки интервала между поколениями отличаются в зависимости от данных. В Исландии за последние 300 лет он составил 30,3 года, а в Европе в 1960-2000-х годах – 29,1 года у мужчин. Генетик Мэтью Хан, изучив мутации и архивные данные, пришел к выводу, что за последние 250 тысяч лет средняя продолжительность поколения составляла около 26,9 года.

Если исходить из этого показателя, за 300 тысяч лет существования Homo sapiens могло смениться примерно 11 152 поколения.

Эволюционный биолог Мойзес Колл Масиа предлагает рассматривать более широкий диапазон. Нижнюю границу он связывает с 24,6 года – примерно таким интервалом между поколениями у шимпанзе, ближайших родственников человека. Верхнюю – с 26-30 годами, исходя из данных исследований ДНК неандертальцев.

По такой оценке, за всю историю человечества могло смениться от 10 тысяч до 12 195 поколений.

На трассе Р-23 в Лужском районе будут поочередно перекрывать все съезды

С 8 по 20 июня на трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти будут проводиться дорожные работы по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим все съезды на транспортной развязке, расположенной на 145 километре федеральной трассы (на пересечении с Комсомольским проспектом), будут поочередно полностью перекрыты. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности на время работ будут установлены временные знаки, ограждения и организовано дежурное освещение. Сроки производства работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

