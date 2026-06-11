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Новости Социум

В Ленобласть хлынули туристы из Эстонии в преддверии Дня России

На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.

В Ленобласть хлынули туристы из Эстонии в преддверии Дня России - На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

В преддверии Дня России на эстонском пункте пропуска «Нарва-1» зафиксировано значительное скопление туристов. Об этом 11 июня сообщает Северо-Западное таможенное управление.

«Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет. Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока», — заявили в ведомстве.

Начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников подчеркнул, что ведомство готово к увеличению числа туристов. В качестве мер ведомство планирует привлечь дополнительный персонал и организовать «реверсивное» движение.

Ситуация осложняется изменениями в графике работы эстонского пункта пропуска. До 15 июня переход открыт с 07:00 до 23:00 по московскому времени, однако после режим работы будет сокращен — с 7:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что жители Нарвы не смогут увидеть концерт в честь Дня России в Ивангороде.

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Ивангород Ленинградская область нарва День России
Новости Социум

Россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, сообщило ведомство.

Ограничения касаются товаров, подпадающих под карантинный контроль, а также их транзита через российскую территорию в другие страны Евразийского экономического союза. Меры будут действовать до появления надежного алгоритма проверки безопасности и прослеживаемости грузов.

Причина запрета — систематические находки опасных организмов в поставках. Только за июнь зафиксировали три случая обнаружения капрового жука (многоядного вредителя запасов, который отсутствует на российской территории) в партиях орехов, сушеных персиков и вяленых томатов.

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В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа зарубежного ведомства создаёт риск для фитосанитарной безопасности России и всего ЕАЭС.

Подкарантинная продукция — это товары растительного происхождения и сопутствующие предметы, которые способны переносить вредителей, болезни растений или семена сорняков. Оборот таких грузов контролируется государством.

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