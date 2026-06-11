На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.
В преддверии Дня России на эстонском пункте пропуска «Нарва-1» зафиксировано значительное скопление туристов. Об этом 11 июня сообщает Северо-Западное таможенное управление.
«Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет. Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока», — заявили в ведомстве.
Начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников подчеркнул, что ведомство готово к увеличению числа туристов. В качестве мер ведомство планирует привлечь дополнительный персонал и организовать «реверсивное» движение.
Ситуация осложняется изменениями в графике работы эстонского пункта пропуска. До 15 июня переход открыт с 07:00 до 23:00 по московскому времени, однако после режим работы будет сокращен — с 7:00 до 19:00.
Ранее стало известно, что жители Нарвы не смогут увидеть концерт в честь Дня России в Ивангороде.