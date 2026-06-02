Нефтепроводчики Северо-Запада объявили о готовности судов к навигации

Новости Социум

Нефтепроводчики Северо-Запада объявили о готовности судов к навигации

Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» провели расконсервацию судов после зимнего сезона, проинспектировали целостность их корпусов. Проведено техническое обслуживание двигателей, систем и устройств, выполнена поверка спасательных и противопожарных средств, контрольно-измерительных приборов и радиооборудования. Таким образом, полностью завершена подготовка судов к периоду навигации.

Фото: пресс-служба ООО «Транснефть – Балтика»

Как рассказали в компании, судовой парк ООО «Транснефть – Балтика» включает 71 единицу различной техники, задействованной в работе Ярославского, Ленинградского и Новгородского районных нефтепроводных управлений. Это легкие моторные лодки, бонопостановщики, а также многофункциональные катера и суда на воздушной подушке.

Плавсредства используются для мониторинга состояния подводных переходов, проведения учебно-тренировочных занятий с проведением работ по установке боновых заграждений.

В компании напомнили, что трубопроводы нефтетранспортного предприятия имеют свыше 70 подводных переходов через Волгу, Неву, Волхов и другие реки. Обеспечение безопасности водных объектов – один из приоритетов его промышленной и экологической деятельности, а также важный фактор надежности транспортировки углеводородов.

Новости Происшествия

Иномарка съехала в кювет и перевернулась в Гатчинском округе

Водитель Renault Logan пострадал после съезда в кювет и опрокидывания автомобиля на 81-м километре трассы Р-23 в Гатчинском округе 2 июня около 05:33.

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Пострадавшего извлекли из автомобиля и госпитализировали.

На месте ДТП работал личный состав 106-й пожарной части Гатчинского отряда Леноблпожспас. Личность водителя уточняется.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
