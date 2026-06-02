Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» провели расконсервацию судов после зимнего сезона, проинспектировали целостность их корпусов. Проведено техническое обслуживание двигателей, систем и устройств, выполнена поверка спасательных и противопожарных средств, контрольно-измерительных приборов и радиооборудования. Таким образом, полностью завершена подготовка судов к периоду навигации.

Как рассказали в компании, судовой парк ООО «Транснефть – Балтика» включает 71 единицу различной техники, задействованной в работе Ярославского, Ленинградского и Новгородского районных нефтепроводных управлений. Это легкие моторные лодки, бонопостановщики, а также многофункциональные катера и суда на воздушной подушке.

Плавсредства используются для мониторинга состояния подводных переходов, проведения учебно-тренировочных занятий с проведением работ по установке боновых заграждений.

В компании напомнили, что трубопроводы нефтетранспортного предприятия имеют свыше 70 подводных переходов через Волгу, Неву, Волхов и другие реки. Обеспечение безопасности водных объектов – один из приоритетов его промышленной и экологической деятельности, а также важный фактор надежности транспортировки углеводородов.