На эко-контроле: за первый квартал нефтепроводчики СЗФО провели более 15 тысяч исследований

На эко-контроле: за первый квартал нефтепроводчики СЗФО провели более 15 тысяч исследований

Одно из главных транспортных предприятий региона – ООО «Транснефть – Балтика» – подвело результаты работы в области экологического контроля за 1 квартал 2026 года. Так, на объектах предприятия в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях проведено порядка 15 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха. Почти 85% всех исследований выполнено силами собственных лабораторий компании.

Фото: пресс-служба ООО «ТрансНефть - Балтика»

Как рассказали в пресс-службе компании, в составе предприятия действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Все они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Исследования показали соответствие нормативам состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов. Большое внимание уделялось исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

Как заявили в ООО «Транснефть – Балтика», производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности компании.

В Ленобласти упала заболеваемость гриппом и коронавирусом

За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом сократилось более чем на 23%. Положительная динамика наблюдается и в ситуации с  коронавирусом.

В Ленинградской области существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом за прошлую неделю. Данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе приводит Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Упало за указанный период и число заболевших COVID‑19 снизилась — сразу на 25,6%.

