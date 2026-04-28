Одно из главных транспортных предприятий региона – ООО «Транснефть – Балтика» – подвело результаты работы в области экологического контроля за 1 квартал 2026 года. Так, на объектах предприятия в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях проведено порядка 15 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха. Почти 85% всех исследований выполнено силами собственных лабораторий компании.

Как рассказали в пресс-службе компании, в составе предприятия действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Все они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Исследования показали соответствие нормативам состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов. Большое внимание уделялось исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

Как заявили в ООО «Транснефть – Балтика», производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности компании.