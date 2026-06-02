Главная / Новости / Этой весной Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов для коротких поездок

Новости Социум

Этой весной Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов для коротких поездок

Фото: ivbg.ru.

Накануне ПМЭФ-2026 эксперты сервиса OneTwoTrip и ВТБ обнародовали аналитику, согласно которой по итогам прошедшей весны Петербург стал лидером среди российских городов для непродолжительных путешествий (2-3 дня). На Северную столицу пришлось более 15% заказов в отелях, а на проживание туристы потратили более 700 млн рублей.

По данным сервиса, в топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года также вошли Краснодарский край — 12% отельных заказов, Республика Татарстан — 4,8%, Московская область — 4,6% и Свердловская область — 3,4%. А средняя стоимость проживания за одну ночь в российских отелях составила 7,7 тыс. рублей.

В свою очередь, эксперты ВТБ отмечают, в коротких поездках россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны. Так, больше всего трат в парках развлечений зафиксировано в Москве и Московской области (871 млн рублей), Санкт-Петербурге (186 млн рублей) и Краснодарском крае (133 млн рублей). Лидерами по тратам в кафе и ресторанах, традиционно, остаются Москва и Московская область (29 млрд рублей), а также Санкт-Петербург (8 млрд рублей).

Санкт-Петербург ПМЭФ-2026 ВТБ OneTwoTrip
Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по роботизации производства

ленобласть
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область занимает 4-е место в России по внедрению промышленных роботов. Регион усиливает работу с компаниями после указа Владимира Путина о расширении роботизации, подписанного в мае 2024 года. К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по этому направлению.

О региональном опыте рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

В качестве успешных примеров он назвал завод «Айкон Тайерс» во Всеволожске, где выпускают шины, и новый склад Wildberries в Тосненском районе, который скоро начнет работу.

На этих площадках роботы берут на себя простые и однообразные задачи. Они помогают перевозить товары по складу, сортировать продукцию, ускорять процессы и снижать нагрузку на сотрудников.

роботизация Россия Ленинградская область

