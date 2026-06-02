Накануне ПМЭФ-2026 эксперты сервиса OneTwoTrip и ВТБ обнародовали аналитику, согласно которой по итогам прошедшей весны Петербург стал лидером среди российских городов для непродолжительных путешествий (2-3 дня). На Северную столицу пришлось более 15% заказов в отелях, а на проживание туристы потратили более 700 млн рублей.

По данным сервиса, в топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года также вошли Краснодарский край — 12% отельных заказов, Республика Татарстан — 4,8%, Московская область — 4,6% и Свердловская область — 3,4%. А средняя стоимость проживания за одну ночь в российских отелях составила 7,7 тыс. рублей.

В свою очередь, эксперты ВТБ отмечают, в коротких поездках россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны. Так, больше всего трат в парках развлечений зафиксировано в Москве и Московской области (871 млн рублей), Санкт-Петербурге (186 млн рублей) и Краснодарском крае (133 млн рублей). Лидерами по тратам в кафе и ресторанах, традиционно, остаются Москва и Московская область (29 млрд рублей), а также Санкт-Петербург (8 млрд рублей).