Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 613, 635 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины;
- км тр.р 657 съезд на СПб с 08:00 до 19:00,ремонт, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности (борщевик) химией;
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 117 ограничение скорости движения в направлении на Гатчину с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, обслуживание ВЛ 10 кВ, отключение питания;
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
- км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 21-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
- км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 20-25 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
- км 69-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 84-86 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную, очистка тротуаров от пыли и грязи.
А-180 «Нарва»:
- км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и полосы отвода.
- км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00. Мойка шумозащитных экранов.
- км 31-32 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, установка автобусного павильона.
- км 113-125 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, обработка борщевика в полосе отвода;
- км 147-148 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, установка дорожных знаков.
Р-23 «Псков»:
- км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00. мех. очистка и мойка разделительной полосы;
- км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00. Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и полосы отвода;
- км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности (борщевик) химией.