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На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 3 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

ограничено
Фото: Freepik.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

  • км 613, 635 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины;

  • км тр.р 657 съезд на СПб с 08:00 до 19:00,ремонт, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности (борщевик) химией;

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

  • км 117 ограничение скорости движения в направлении на Гатчину с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

  • км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, обслуживание ВЛ 10 кВ, отключение питания;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия механизированным способом;

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А-181 «Магистральная»:

  • км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

  • км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 21-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

  • км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;                                                                                                                                                        

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

  • км 20-25 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

  • км 69-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

  • км 84-86 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы вручную, очистка тротуаров от пыли и грязи.                                                                                                                             

А-180 «Нарва»:

  • км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и полосы отвода.

  • км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00. Мойка шумозащитных экранов.

  • км 31-32 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, установка автобусного павильона.

  • км 113-125 ограничение скорости движения  в оба направления с 09:00 до 17:00,  обработка борщевика в полосе отвода;

  • км 147-148 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, установка дорожных знаков.

Р-23 «Псков»:

  • км 55-31-55 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00. мех. очистка и мойка разделительной полосы;

  • км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00. Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и полосы отвода;

  • км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности (борщевик) химией.

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ограничено движение Ленобласть
Новости Происшествия

Инженер-строитель предстанет перед судом за гибель двух девочек в заброшенном предприятии в Терпилицах

Инженер-строитель ЗАО «Октябрьское» предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум несовершеннолетним девочкам.

Инженер-строитель предстанет перед судом за гибель двух девочек в заброшенном предприятии в Терпилицах - Как сообщили в СУ СКР по ЛО, несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения профессионал
Фото: СК

Напомним, трагедия произошла 31 мая 2025 года на территории бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района Ленобласти. Две 11-летние девочки долбили кирпичами полуразрушенную стену заброшенного здания. Итог, она рухнула вместе с бетонной плитой на потолке. Дети погибли.

Как сообщили в СУ СКР по ЛО, несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей обвиняемого и отсутствия мер по обеспечению безопасности. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги

Терпилицы СК погибли дети Волосовский район

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