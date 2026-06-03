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Инженер-строитель предстанет перед судом за гибель двух девочек в заброшенном предприятии в Терпилицах

Инженер-строитель ЗАО «Октябрьское» предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум несовершеннолетним девочкам.

Инженер-строитель предстанет перед судом за гибель двух девочек в заброшенном предприятии в Терпилицах - Как сообщили в СУ СКР по ЛО, несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения профессионал
Фото: СК

Напомним, трагедия произошла 31 мая 2025 года на территории бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района Ленобласти. Две 11-летние девочки долбили кирпичами полуразрушенную стену заброшенного здания. Итог, она рухнула вместе с бетонной плитой на потолке. Дети погибли.

Как сообщили в СУ СКР по ЛО, несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей обвиняемого и отсутствия мер по обеспечению безопасности. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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