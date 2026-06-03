weather 19.6°
$ 72.56
84.61

Главная / Новости / Фонд защитников природы совместно с ВТБ проведут эко акцию по очистке побережья Балтики

Новости Социум

Фонд защитников природы совместно с ВТБ проведут эко акцию по очистке побережья Балтики

ВТБ и Фонд защитников природы в рамках стартовавшего ПМЭФ-2026 проведут экологическую акцию в рамках проекта «Чистый берег». 6 июня запланированы совместные работы по очистке заповедного побережья Балтики – территории нового заказника «Тарховский» в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Фонда защитников природы

Мероприятия впервые пройдут с использованием спутникового и аэромониторинга. Общая протяженность очищенной от мусора территории составит около 2 км. Участниками станут также специалисты сферы охраны природы, волонтёры и студенты петербургских вузов.

Запланировано и научное исследование территории заказника. Так, впервые будут установлены объем и состав (морфология) скапливающихся отходов, заложены пробные площади (места, на которых будут регулярно проводиться исследования). Экологи возьмут грунт для исследования на наличие и концентрацию микропластика, которое проведет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Как рассказали организаторы проекта, территория заказника исследуется впервые. По данным, полученным Фондом защитников природы за два года работы на берегах других морей и океанов, до 80% или 90% морского и прибрежного мусора в заказнике могут составлять разные виды пластика. Среди превалирующих типов – упаковка, оставленная отдыхающими, остатки отслуживших рыболовных снастей, «перемытый» пластик – отходы, побывавшие в море и выброшенные на берег.

«Дискуссии ПМЭФ о технологиях и экологии должны перерастать в дела. Особенно учитывая, что ежегодно в океаны попадает до 11 млн тонн пластика, а к 2030 году его объем может вырасти до 53 млн тонн. Экоинициатива в заказнике «Тарховский» – пример того, как в дни форума крупный бизнес помогает Петербургу решать эти глобальные вызовы на практике. Мы первые в городе очищаем заповедный берег с нейросетью: по снимкам со спутников и дронов она распознает координаты, вес и объем мусора, который на 90% здесь состоит именно из пластика. Объединение волонтерства и ИИ-технологий позволяет выстроить инновационную систему защиты природы и выводит экоинициативы на новый уровень», – отметил Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Теги

ВТБ Фонд защитников природы ПМЭФ-2026 Санкт-Петербург пмэф
Новости Экономика

Петербург занял седьмое место в списке регионов России по уровню доходов семей

Исследование подготовило РИА «Новости». Рейтинг основан на данных о медианных зарплатах и прожиточных минимумах. Как сообщает «Петроград», эксперты оценивали, сколько денег может остаться у семьи после минимальных расходов.

В среднестатистической петербургской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями потенциальный свободный остаток составляет 70,2 тысячи рублей в месяц Это заметно выше среднего показателя по России. В целом по стране у аналогичной семьи после минимальных расходов остается 51,5 тысячи рублей, то есть на 19 тысяч рублей меньше.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов может оставаться 141,4 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ со 102,6 тысячи рублей, Магаданская область с 94,9 тысячи рублей и Москва с 84,6 тысячи рублей.

Вам будет интересно
В Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2026
В Петербурге официально стартовал первый день Петербургского международного экономического форума. Фото: Online47 На площадке «Экспофорума» собрались...
03.06.2026
136

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться